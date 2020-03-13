МВФ закликає провідні економіки світу зробити додаткові внески для боротьби із коронавірусом

Зростання глобальної економіки в 2020 році однозначно буде меншим, ніж минулого року.

Про це заявив під час брифінгу у Вашингтоні директор пресофісу МВФ Джеррі Райс, повідомляє Укрінформ.

"За будь-якого сценарію, глобальне зростання в 2020 році опуститься нижче рівня минулого року, який становив 2,9 відсотка", - зазначив представник Фонду.

Він також наголосив, що поки важко спрогнозувати конкретні цифри, враховуючи невизначеність у зв'язку з розвитком подій навколо коронавірусу. "Безумовно, це залежить від того, як поширюватиметься, збільшуватиметься спалах", - зауважив Райс.

Фонд оприлюднить більш точні прогнози наступного місяця.

Представник МВФ також наголосив на важливості міжнародної координації в процесі реагування на виклики. У цьому зв'язку Райс закликав провідні економіки світу зробити додаткові внески, щоби допомогти найбіднішим країнам боротися із пандемією у світі.

Нагадаємо, як заявила очільниця Європейського центробанку Крістін Лагард, через коронавірус Європу очікує економічний шок 2008 року, якщо країни ЄС не приймуть термінових заходів у відповідь на поширення вірусу.