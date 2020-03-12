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НБУ знизив облікову ставку до 10%

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Національний банк України ухвалив рішення із 13 березня 2020 року знизити облікову ставку до 10%.

Про це на пресконференції заявив голова Національного банку Яків Смолій.

"Правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку до 10 % річних із 13 березня 2020 року", - сказав Смолій.

Також він додав, що немає ніяких підстав для дефолту України на тлі початку масштабної фінансової кризи в світі.

"Ми не бачимо підстав для розвитку таких подій і не розглядаємо взагалі сьогодні варіант дефолту для України", - сказав він.

Україна ще в кінці грудня попередньо домовилася про нову кредитну програму з МВФ на суму $ 5,5 млрд доларів, але до сих пір не виконала умови фонду. Смолій розраховує, що це тимчасове зволікання.

"Новий уряд підтвердив позицію України щодо продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ми вже говорили, що залишилося тільки кілька технічних питань, щоб узгодити формулювання відповідних законів. Безумовно, наш базовий сценарій розрахований на те, що у нас продовжиться співпраця з МВФ", - сказав він.

НБУ Яків Смолій
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