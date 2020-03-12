Україна подала скаргу до Єврокомісії через обмеження Польщою автоперевезень

Про це БІЗНЕСу заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Ми подали на поляків скаргу до Єврокомісії. Тепер польська сторона схвильована, тому що тепер щодо них розпочали розслідування через певну дискримінацію по відношенню до партнерів у частині перевезень. Якщо цей факт у Єврокомісії буде доведений – поляків позбавляють багатомільярдного фінансування від структурних європейських фондів. Тому вони вже готові йти нам на зустріч. В кінці весни в Польщі вибори (10 травня президентські вибори в Польщі – ред.), тому зараз уряд Польщі чекає. Якщо піде на поступки у питанні збільшення квоти дозволів для іноземних автоперевезень – це буде непопулярним методом: ніби влада грає проти вітчизняного бізнесу. Тому я розумію, що вони хочуть витримати цю ситуацію до виборів, після чого будуть готові йти на поступки", -зазначив міністр.

За його словами, Україна також розробила і план "Б". "Якщо в Єврокомісії це питання не буде вирішене – ми домовились з білорусами, що будемо іти єдиним фронтом проти поляків. Тому що поляки їх так само обмежують. Тоді ми взагалі скажемо полякам, щоб не їздили через нас або зменшимо їм квоту до 10 тисяч. І тоді вони не зможуть потрапляти на ринок Росії і Азії. А для них це буде значно більшою проблемою. Зараз в Євросоюзі приймають пакет мобільності (угоду, що встановлює ряд нових вимог до перевізників і водіїв країн ЄС, що перевозять вантажі за межами своєї країни. Пакет складається з трьох правових актів: про відпочинок водіїв, про відрядження водіїв та про каботажні перевезеннях всередині іншої країни ЄС – ред.). Поляки займали понад 40% автомобільних перевезень по Європі, у них 300 тисяч автівок, які займаються перевезеннями. Пакет мобільності їх обмежив, бо тепер автівка має повертатися до Польщі пустою, щоб потім їхати і отримувати перевезення. Це економічно невигідно. Тому вони точно не будуть втрачати ринок Росії та Азії", – підсумував урядовець.

Як відомо, проблема виникла 2018 року через позицію Польщі встановити квоту на міжнародні автомобільні перевезення у 2019 році на рівні 130 тисяч дозволів. Ключовий аргумент польської переговорної команди - інтереси польських перевізників. Позиція української сторони - квота дозволів не може бути меншою, ніж 200 тис. дозволів.

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