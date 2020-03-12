Ціни на нафту падають після заборони США на в'їзд для європейців

Нафта впала в ціні на 4% після заяви Дональда Трампа про заборону на в'їзд в США європейцям.

Ціни на нафту марки брент впали на 5,6% і на 5,4% на американську нафту у четвер і торгуються за ціною на 50% менше, ніж у січні, повідомляє Reuters.

12 березня на сторінці Трампа в Twitter з'явилося відеозвернення, в якому він заявляє, що будь-яке сполучення США з Європою, включаючи морські та авіаперевезення, закривається на 30 днів, щоб стримати поширення коронавірусу. Заходи вступлять в силу в ніч на 13 березня.

Крім того, промова Трампа не змогла заспокоїти інвесторів. Фондові ринки відкрились падінням у четвер. На час відкриття, падіння промислового Dow Jones реєстрували на рівні 4,6%, S&P 500 – 4.3%, Nasdaq – 4,5%. Американські фінансисти очікували на більш рішучі дії із захисту економіки від падіння, а також з державної підтримки тих, хто перебуває на карантині і тому тимчасово не працює, пише CNBC. Раніше повідомлялось, що адміністрація Трампа розглядає варіанти зменшення податків на доходи, щоб стимулювати економіку.