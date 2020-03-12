"Київміськбуд" хоче залучити 2 млрд грн для добудови ЖК "Укрбуду"

Про це повідомив президент компанії КМБ Ігор Кушнір у Facebook.

На сьогоднішній день "Київміськбудом" прийнято 5 об'єктів "Укрбуду". Це ЖК "Пектораль", "Новомостицька", "Сонячна рів'єра", "Харківський", "Гармонія".

"Наші будівельники вже зайшли на ці майданчики для завершення робіт і підготовки будинків до введення в експлуатацію. Крім того, відкриті і функціонують відділи продажів біля ЖК "Оберіг-2", "Урбан парк". На яких теж уже є будівельники і ми готуємося відновити активні роботи. Найближчим відновлять роботу відділи продажів ЖК "Солар сіті" і "Паркова долина", – зазначив Кушнір.

Крім того, за його словами, найближчими на прийом будуть такі об'єкти: "Кристал Хаус", "Лейк хаус", "Солар сіті", "Фрідом", БЦ Левел, "Кирилівський гай", "Урбан парк", "Оберіг-2", "Паркова долина", "Арт хаус".

"Ведуться переговори з Міністерством оборони в питанні добудови житлових комплексів "Оберіг-2 і "Арт хаус", де Міністерство виступає стороною договорів. Ще на об'єктах, де замовником є ​​структури Міноборони - "Чарівне Місто" і "Урбан Парк", сторони розробляють компромісні механізми, щоб всі спірні питання були вирішені позитивно. Крім того, Холдингова компанія звернулася до київської влади з пропозицією розглянути питання про звільнення об'єктів «Укрбуд» від сплати пайового внеску. Також ведуться переговори з ДІУ про залучення коштів на закупівлю квартир для правоохоронців, що могло б забезпечити необхідну суму для закінчення будівництва об'єктів", - додав Кушнір.

Також він наголосив, що із інвесторами все буде добре. "На сьогоднішній день для оплати неоплачених квадратних метрів існують рахунки в двох банках - "Укргазбанк" і "Крісталбанк". Вони діють паралельно, людина може платити на будь-який з них. Важливо зберегти квитанцію, яка є основним підтверджуючим документом оплати квадратних метрів в будь-яких спірних ситуаціях.

"Хочу нагадати, що Холдингова компанія приймає об'єкти «Укрбуду» з метою їх добудувати. Але не взяти на себе борги попередніх девелоперів. У зв'язку з цим хочу підкреслити, що кредиторська заборгованість перед підрядниками залишається питанням компаній «Укрбуд», ми не можемо відповідати за результати господарської діяльності інших підприємств. Завдання - завершити об'єкти і передати їх людям", – резюмував Кушнір.

Нагадаємо, рішення про те, що компанія Київміськбуд отримає на баланс все 24 будинки корпорації Укрбуд було прийнято в грудні минулого року. Квартири в комплексах Укрбуду набуло близько 13 тис. інвесторів.