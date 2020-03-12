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Комітет Ради озвучив план порятунку космічної промисловості 

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Парламентський комітет рекомендував Мінекономіки спільно з Державним космічним агентством України прийняти низку заходів, спрямованих на виведення космічної промисловості з кризи.

Відповідне рішення було прийнято під час  виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, інформує uaprom.

У комітеті причинами кризи назвали монополізацію державою космічної діяльності; невідповідність можливостей і потреб держави і потенціалу космічної промисловості; недостатню інтеграцію України в міжнародну космічну діяльність і міжнародну кооперацію з виробництва ракетно-космічної техніки; низьку інвестиційну привабливість космічної промисловості; відсутність Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України.

"Фінансування космічної діяльності за останні кілька років скоротилося в 4 рази. У 2014 році на потреби галузі було виділено 3 млрд грн. В цьому році почалася війна. У минулому році було виділено 700 млн грн. Начебто економіка з того часу трохи покращилася, а грошей в галузі стало менше в 4 рази", - сказав заступник голови Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Глава Державного космічного агентства Володимир Усов в свою чергу зазначив, що першочерговим завданням держави має стати розробка Національної космічної програми - стратегічного документа, який опише плани країни щодо розвитку галузі.

"Місія Державного космічного агентства і космічної галузі - створення екосистеми космічних компаній, які будуть базою для економіки і національної безпеки України. Об'єднуючи питання економіки і нацбезпеки, ми можемо отримати стратегію, яка буде відповідати порядку денному України та світового космічного ринку", - зазначив  Усов.

За підсумками засідання комітет рекомендував Мінекономіки спільно з Державним космічним агентством України (ДКАУ) до липня 2020 року розробити прєект розпорядження Кабінету міністрів про внесення змін до концепції Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2020 року - 2030 роки, до листопада - розробити проєкт Закону "Про затвердження Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2020-2024 роки", до травня - розробити зміни до Закону "Про космічну діяльність".

Також зазначеним відомствам рекомендовано внести пропозиції щодо організації та фінансування робіт зі створення аналогів російських компонентів, що використовуються в космічній галузі.

Крім того, необхідно розробити стратегію погашення заборгованості по заробітній платі на ДП "Південмаш", забезпечити безперебійне електропостачання підприємства.

Також рекомендовано виділити співфінансування для запуску власного супутника спільно з Дніпропетровською ОДА в 2020 році.  Голова парламентського комітету Дмитро Наталуха в свою чергу зазначив, що комітет з економіки направив бюджетному комітету запит на виділення коштів на ці потреби. Загальна вартість запуску складе близько $8 млн.

IT-комітет космос
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