У 2019 році "Укрспирт" сплатив понад 36 млн грн державних дивідендів

У березні цього року ДП "Укрспирт" закінчило сплату державних дивідентів за результатами роботи у 2019 році, вього підприємство сплатило 36,3 мільйона гривень.

Про це повідомив в.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун, інформує пресслужба підприємства.

"Як бізнес повинен сплачувати дивіденди акціонерам, так і в структурах, де акціонером є держава, підприємство зобов’язане виплачувати дивіденди їй. У практиці ДП "Укрспирт" були різні періоди. Власне кажучи, у 2018 році підприємство сплатило 16,2 млн грн дивідендів, у 2017-му – 9 млн грн, у 2016-му – 71,4 млн грн, а 2015-му – взагалі нуль. Результат за минулий рік – це наслідок масштабної підготовки підприємства до приватизації та боротьби з тіньовим ринком спирту. Після приватизації ми очікуємо на зростання надходжень від спиртової галузі до бюджету", — зазначив Сергій Блескун.

Нагадаємо, аудит "Укрспирту" виявив незадовільний стан майже чверті заводів.

18 лютого Стратегія приватизації ДП "Укрспирт" була підтримана комітетом Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики.

З 1 січня 2020 почав діяти закон про демонополізацію спиртової галузі. Згідно з документом, з 1 липня 2020 року скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей. Документ дозволяє компаніям будь-якої форми власності виробляти спирт за умови отримання ліцензії, а також провести повну лібералізацію експорту спирту з України. Законом також передбачено тимчасове обмеження на імпорт спирту в Україну до 1 січня 2024 року і заборона на участь у приватизації підприємств Укрспирту представників країни-агресора.