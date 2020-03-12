Трамп оголосив про обмеження сполучення з Європою

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження "сильних, але необхідних" обмежувальних заходів через пандемію коронавірусу.

Заходи набудуть чинності опівночі п'ятниці, повідомляє BBC.

Поїздки до ЄС заборонили на 30 днів. "ВООЗ сьогодні офіційно визнала пандемію коронавірусу. Ми мусимо запровадити певні обмеження як для урядового, так і для приватного сектора, аби захистити американців", – сказав американський лідер у зверненні.

І додав: "Від початку часів людство стикалося з сильними викликами. Але важливо, як на них відповідати. Ми відповідаємо швидко та відповідально".

Президент США пояснив, що до Європи коронавірус завезли люди, які побували у Китаї. Це стало можливим, бо у Євросоюзі не закривали транспортні хаби.

У США випадки хвороби зафіксували у тих людей, хто приїхав з Європи. Тому у країні вирішили діяти інакше і після важких консультацій з урядом запровадити "кілька сильних, але необхідних заходів, щоб захистити здоров'я усіх американців".

Обмеження не поширюватимуться на вантажні перевезення.

Трамп окремо наголосив, що громадян Великої Британії пускатимуть до США. Хоча у Королівстві є випадки інфікування коронавірусом – майже пів тисячі. У США ж хворих – більше за тисячу людей, понад 30 – померли.

У підсумку звернення Трамп закликав американців мити руки та залишатися вдома, якщо почуваються погано.

Європейські представники приголомшені новими обмеженнями на в'їзд до США, повідомив телеканал CNN. Бельгійський дипломат заявив, що було відомо лише те, що з поїздками з Європи "щось станеться, але не настільки радикально".