Біржі США продовжили падіння

Американські фондові біржі відреагували різким падінням у середу, коли інвестори, занепокоєні оголошенням ВООЗ пандемії у зв'язку з поширенням Cоvid-19, пережили ще один день турбулентних торгів.

Про це повідомляє в середу WSJ.

"Індекс Dow Jones для акцій промислових компаній упав на 1364 пункти, або на 5,5% - до 23644", - зазначається в повідомленні.

Водночас акції S&P 500 упали на 5%, а індекс Nasdaq Composite втратив 4,8%.

"Зниження прискорилось опівдні (за східноамериканським часом – ред.), після того, як Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила новий коронавірус пандемією і висловила "глибоку стурбованість" через "поширення й серйозність" вірусу, а також "тривожний рівень бездіяльності".

Зазначимо, що прем’єрміністр Денис Шмигаль на брифінгу заявив, що Україна входить у світову кризу набагато міцнішою, ніж це було у 2008 році. "Фактично, ми стоїмо на порозі, а в деяких країнах це вже початок такої фінансово-економічної кризи. Україна зараз у цю кризу світову входить набагато міцнішою, ніж це було, наприклад, у 2008 році. У нас, як ніколи, велика ліквідність у банках, у нас високі золотовалютні запаси, у нас є запас по бюджетному курсу, який запланований, у нас доволі позитивний діалог з МВФ", - запевнив глава уряду.

Шмигаль, зокрема, розповів, що у вівторок відбувся конференц-зв'язок з керівництвом МВФ, під час якого було домовлено про "системне продовження співпраці без зміни будь-яких умов курсу, ми просто рухаємося в тому контексті, у якому рухалися".

Нагадаємо, Фондові ринки показали рекордне падіння з 2008 року.