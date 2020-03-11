ВАР виступає проти обмеження імпорту мінеральних добрив з країн-торгових партнерів

Про це повідомляє пресслужба ВАР.

"3 березня відбулись слухання Міжвідомчої комісії з питань міжнародної торгівлі (МКМТ) щодо запровадження обмежень імпорту мінеральних добрив з третіх країн, окрім Росії. Єдиною аграрною асоціацією, яка взяла у них участь та захищала інтереси агровиробників, стала Всеукраїнська Аграрна Рада. ВАР виступила категорично проти будь-яких обмежень імпорту добрив в Україну з третіх країн, окрім Російської Федерації, оскільки це призведе до їх дефіциту, як наслідок, здорожчання та остаточної монополізації ринку", — йдеться в повідомленні.

Незважаючи на те, що встановлення ембарго на поставки добрив з Росії призвело до значних збитків аграріїв, оскільки ціни на добрива виросли до 60%, аграрна спільнота поставилась з розумінням до цього політичного рішення, оскільки Російську Федерацію було визнано країною-агресором.

Однак, тепер, коли долю добрив, які надходили з Російської Федерації, замінили країни-торгові партнери України – країни ЄС, Перської затоки, Північної Африки, а також Туреччини, Казахстану, Білорусії, Грузії, Китаю, США – немає жодних підстав для того, щоб обмежувати імпорт з них. Більше того: будь-яке подальше обмеження конкуренції в поставках добрив в Україну, призведе до подальшого росту цін та монополізації ринку.

У ВАР зазначають, що сьогодні Росія є основним торговим конкурентом України в експорті агропродукції.

"Ми добре пам’ятаємо ситуацію, яка виникла на ринку добрив близько півтора роки тому, коли ціни злетіли до небес і аміачна селітра коштувала понад 11 тис. грн/т. Ми також розділяємо позицію Уряду, щодо заборони ввезення добрив з країни агресора. Саме тому за цих півтора роки, ВАР спільно з Першим українським сільськогосподарським кооперативом (ПУСК) налагодили поставки мінеральних добрив з Туреччини, Казахстану, Білорусії, Грузії та країн Європейського союзу. Це дало змогу знизити ціни майже вдвічі і забезпечити аграріїв якісними добривами за справедливою ринковою ціною. Проте, такі дії не подобаються українському монополісту", - пояснює голова ВАР Андрій Дикун.

Найбільшим виробником добрив в Україні є підприємства групи компаній "Остхем" Дмитра Фірташа. Саме «Остхем» звернувся до МКМТ з клопотанням провести розслідування, щодо імпорту в Україну мінеральних добрив, мотивуючи це нібито бажанням захистити внутрішнього виробника та дати поштовх для розвитку хімічній галузі. Однак, Антимонопольний комітет України (АМКУ) уже підтвердив існування фактів, які можуть свідчити про зловживання монопольним становищем "Остхем". Тому обмеження імпорту добрив з інших країн лише сприятиме закріпленню "Остхем" як монополіста на ринку. Разом з тим поставки добрив з інших країн допомагають зберігати баланс та конкуренцію внутрішньому ринку.

За останній рік ПУСК імпортував 50 тис. т добрив з Туреччини, Литви, Латвії та інших країн Європейського Союзу. Кожна партія проходить ретельну перевірку на визначення країни-походження.

"Наприкінці 2018 – початку 2019 року Державна фіскальна служба здійснювала посилений режим контролю за партіями добрив, які ввозились в Україну. Жодного випадку непідтвердженого походження мінеральних добрив не виявлено. Тобто російських добрив у партіях, які поставлялись з країн-партнерів України, не було. Тому наразі немає жодних підстав для того, щоб обмежувати імпорт з них. Це чиста маніпуляція і підміна понять, коли ми говоримо, що російські добрива є у всьому світі і необхідно заборонити імпорт взагалі", - наголосив голова ВАР.

Враховуючи ситуацію з ринком землі та низькими цінами на агропродукцію, ріст цін на добрива є просто недопустимим. Тому ВАР закликає Уряд та всі аграрні компанії і асоціації не допустити штучно створеної монополії.

"ВАР, як громадська асоціація, уже працює в цьому напрямку – ми провели зустріч і заручились підтримкою депутатів Литовського Сейму, які заявили про готовність підняти це питання на рівні Брюсселю та Києва, в разі введення такої заборони. Також, ми звертаємось до всіх представників аграрного сектору включитись, адже ціни на добрива – це питання не лише для учасників ВАР. Важливо не допустити повернення монополіста у світлі зміни Уряду та турборежиму", - підсумував Андрій Дикун.

Варто зазначити, що проблеми у хімічній галузі справді існують. Однак вони пов’язані передовсім з дорогою сировиною для добрив (газ, аміак, калій, фосфор імпортуються). А також – зі зношеністю потужностей заводів, які виробляють добрива. Підприємства потрібно модернізувати, аби мати можливість знижувати собівартість продукції. Тоді внутрішній виробник зможе успішно конкурувати з іноземними компаніями. Ці проблеми дійсно треба усувати, однак вони аж ніяк не вирішуються шляхом обмеження імпорту добрив з інших країн.

Нагадаємо, у серпні 2019 року МКМТ провела засідання, під час якого було прийнято рішення про проведення розслідувань щодо імпорту в Україну азотних добрив та мінеральних добрив з вмістом азоту, фосфору та калію, незалежно від країни походження. Всеукраїнська Аграрна Рада виступила категорично проти можливих наслідків такого розслідування – введення квот на поставку добрив з країн-торгових партнерів України, оскільки вбачає у цьому намагання групи компаній "Остхем" повністю монополізувати український ринок добрив.