Зеленський впевнений, що земельна реформа буде завершена

Президент Володимир Зеленський заявив, що бере на себе відповідальність за земельну реформу.

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, передає Офіс президента.

"Земельна реформа – це реформа і президента, і уряду – ми всі несемо відповідальність. Найскладніша реформа, тому що впродовж майже 30 років ніхто не міг навіть почати обговорення законопроєкту у комітетах. Ми закінчимо цю реформу", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що голосування за законопроєкт про ринок землі у другому читанні – це лише перший етап земельної реформи. Надалі необхідно ухвалити закон про референдум і впорядкувати земельні кадастри.

Також Зеленський заявив, що необхідно відновити Міністерство аграрної політики, яке розформували у вересні 2019 року.

"Адже коли така складна річ, як земельна реформа, – потрібні окремі люди в Україні, окрема інституція. Це має говорити й робити профільний міністр", – зазначив президент.

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13 листопада Верховна Рада проголосувала в першому читанні за проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».