У кожній області своя махновщина

Петро Мельник

На що слід звертати увагу при…

Ярослав Цвіркун

Туман в голові

Володимир Полевий

Куди рухається та чи має шанси…

Марія Махновець

Новий генплан Києва: що треба доопрацювати

Олександр Насіковський

Імпульс розвитку ринку нерухомості надасть аsset…

Вадим Непосєдов

Чи варто інвестувати в апартаменти: "за"…

Вікторія Берещак

Чому Україна неконкурентна на світових ринках…

Вадим Одаренко

Птахівнича галузь здатна працювати без державних…

Євген Сігал

11
Ср., бер.
wooman

Зеленський впевнений, що земельна реформа буде завершена

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Президент Володимир Зеленський  заявив, що бере на себе відповідальність за земельну реформу.

Про це  він сказав в інтерв’ю Bloomberg, передає Офіс президента.

"Земельна реформа – це реформа і президента, і уряду – ми всі несемо відповідальність. Найскладніша реформа, тому що впродовж майже 30 років ніхто не міг навіть почати обговорення законопроєкту у комітетах. Ми закінчимо цю реформу", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що голосування за законопроєкт про ринок землі у другому читанні – це лише перший етап земельної реформи. Надалі необхідно ухвалити закон про референдум і впорядкувати земельні кадастри.

Також Зеленський заявив, що необхідно відновити Міністерство аграрної політики, яке розформували у вересні 2019 року.

"Адже коли така складна річ, як земельна реформа, – потрібні окремі люди в Україні, окрема інституція. Це має говорити й робити профільний міністр", – зазначив президент.

Читайте також:  Ринок землі в питаннях та відповідях

13 листопада Верховна Рада проголосувала в першому читанні за проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

Володимир Зеленський земельна реформа
wooman