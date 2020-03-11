"Не панікувати": Як бізнес реагує на карантин в Україні

Карантин в Україні через коронавірус на даний момент введено в Києві та Чернівцях.

У Києві на даний момент не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. При цьому, міська влада прийняли рішення про введення певних обмежень для запобігання розповсюдження вірусу.

З 12 березня в Києві:

тимчасово обмежений освітній процес у закладах загальної та вищої освіти, у дитячих садках, художніх, спортивних школах;

обмежено проведення масових заходів (зокрема, концертів, конференцій, кіносеансів);

закритими будуть розважальні центри і розважальні зони в шопінг-молах.

Обмеження діятимуть до кінця березня. При цьому, громадський транспорт буде працювати в звичайному режимі. Раніше київська влада заявляла, що в разі виявлення коронавірусу в Києві можливе закриття метро.

Крім того, через загрозу поширення коронавірусу в Чернівцях з 6 березня введено ряд обмежень. Зокрема, карантин до 22 березня запроваджено в усіх навчальних закладах, крім дитячих садків. Також заборонено проведення масових заходів. А у громадському транспорті, на вокзалах, ринках, супермаркетах і у всіх місцях масового скупчення людей посилені дезінфекційні заходи.

Представники бізнесу, підприємці, активісти вже реагують на запровадження карантину. Зокрема, Василь Хмельницький, засновник холдингової компанії UFuture, співінвестор БІЗНЕС 100 та власник 33,5% акцій ТРЦ Ocean Plaza, закликає суспільство не панікувати.

У свою чергу, Федерація роботодавців України розпочала координацію дій з Урядовим антикризовим штабом з протидії поширенню в Україні коронавірусу Covid-19. Та пропонує декілька ініціатив.

Колишній голова Держкіно Пилип Іллєнко повідомив, що не бачить ефекту від заборони показів в кінотатрах на сотні осіб, коли мільони щоденно їздять у метро.

Дехто із підприємців відноситьсядо ситуації із гумором. Приміром директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100 Анатолій Амелін, кандидат політичних наук, виконавчий директор Центру суспільних відносин Євген Магда, власник Першої Української Сувенірної компанії Максим Коробка.

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