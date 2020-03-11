Група компаній Meest відкрила у Польщі 20 тис. пунктів прийому поштових відправлень

Станом на 1 березня міжнародна група компаній Meest відкрила у Польщі 20 000 пунктів прийому поштових відправлень, тим самим став лідером в сегменті відправлення посилок з цієї країни в Україну.

Про це повідомив президент компанії Meest Ростислав Кісіль, йдеться на сайті elnews.

"За два роки нам вдалось відкрити 20 000 пунктів прийому посилок Meest по всій Польщі. Такий фантастичний результат став можливий злагодженій роботі нашої команди спільно з польськими партнерами. 6000 із 20000 точок прийому відправлення та отримання посилок було відкрито нещодавно в магазинах популярної торгівельної мережі Żabka. Ці магазини, як і всі інші пункти Meest в Польщі, розташовані в зручних для наших клієнтів локаціях, неподалік їхніх мешкань чи робочих офісів, вони працюють до 23.00. Клієнт може віднести туди свою посилку по дорозі на роботу чи додому або роблячи невеликі покупки. Наші співвітчизники, які працюють і живуть в Польщі, вже давно переконались, що доставляти посилки в Україну з Meest – це швидко, надійно і значно дешевше, ніж з іншими операторами чи зі знайомими, не кажучи вже про послуги аматорів на ринку перевезень", – наголосив Ростислав Кісіль.

Партнерами Meest в проєкті відкриття пунктів відправлення посилок в Польщі також є Poczta Polska – 6000 пунктів, InPost – 6000, DHL – 2000, торгівельні мережі Epaka, TuWysylam та ін. – 300 пунктів.

Пункти прийому-видачі посилок обслуговує онлайн-портал з доставки посилок з Польщі в Україну – paczkadoukrainy.pl, на якому можна онлайн створити відправлення, роздрукувати декларацію та вибрати зручний пункт відправки посилки. Отож українці, які перебувають в Польщі, швидко і легко можуть відправити посилку в Україну, не виходячи з дому, або скориставшись пунктами прийому посилок Meest.

Посилки доставляються в Україну з Польщі протягом від 4 днів в залежності від способу доставки.

Нагадаємо, що президент компанії Meest Ростислав Кісіль приєднався до платформи відповідальних бізнесменів Бізнес100.