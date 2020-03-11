Єврокомісія представила нову промислову стратегію

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Нова стратегія покликана допомогти європейській промисловості бути лідером трансформації у напрямку досягнення цілей кліматичної нейтральності та цифрового розвитку. Стратегія має на меті підвищити конкурентоспроможність Європи та зміцнити її стратегічну автономію у часи геополітичних зсувів та зростання глобальної конкуренції.

Зазначається, що стратегія має на меті реалізацію триєдиного завдання: підтримку глобальної конкурентоспроможності ЄС на внутрішньому ринку та у глобальному вимірі, перетворення Європи на кліматично нейтральний континент до 2050 року та визначення її цифрового майбутнього.

Зокрема, стратегія передбачає створення Плану дій для захисту інтелектуальної власності, який покликаний зміцнити технологічний суверенітет Європи та створити чіткі правові умови для "зеленої" та цифрової трансформації.

Ще один важливий напрямок - уточнення правил конкуренції як на внутрішньому ринку, так і у глобальному вимірі, включно із заходами запобігання недобросовісній конкуренції. До середини 2020 року Єврокомісія затвердить "Білу книгу", яка дозволить боротися з руйнівним ефектом для єдиного ринку від іноземних субсидій та визначить параметри зовнішньої участі у програмах європейського державного замовлення. Робота має бути завершена створенням правового інструмента для іноземних субсидій вже у 2021 році. Водночас ЄС буде продовжувати підтримку глобальних правил щодо промислових субсидій у рамках СОТ та принципу взаємності з третіми країнами у політиці державних замовлень.

Масштабні заходи вживатимуться для модернізації декарбонізації промислового виробництва, підвищення його енергоефективності та для постачання низьковуглецевих видів енергії за конкурентною ціною. Досягненню цієї мети сприятиме створення «Чистого водневого альянсу», який пропонуватиме нову основу для використання чистої енергії та відповідної перебудови промислових платформ і секторів.



Стратегічна автономія ЄС передбачає зменшення залежності від критично важливої сировини, розвиток стратегічної цифрової інфраструктури та відповідних ключових технологій.

Для реалізації завдань промислової стратегії до вересня 2020 року має бути створений так званий Промисловий форум ЄС, який буде технологічною платформою, відкритою для представників промисловості, у тому числі середніх і малих підприємства та соціальних партнерів.

Ще дві ініціативи в оновленому пакеті промислової політики стосуватимуться стратегії розвитку малих і середніх підприємств та створення сприятливих умов для їх діяльності на внутрішніх та зовнішніх ринках Євросоюзу, а також перспектив розвитку єдиного ринку ЄС в інтересах як виробників, так і споживачів.