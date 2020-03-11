Шмигаль обговорив з МВФ подальшу співпрацю

Прем’єрміністр Денис Шмигаль провів телефонну розмову з командою МВФ на чолі з Роном ван Роденом, головою місії в Україні.

Сторони обговорили подальші кроки співпраці, повідомляє Урядовий портал.

Участь у розмові також взяли міністр фінансів Ігор Уманський та міністр юстиції Денис Малюська.

Очільник уряду наголосив, що Кабмін налаштований на продовження співробітництва з МВФ. Першочерговим пріоритетом є започаткування програми розширеного фінансування МВФ, особливо для підтримки структурних реформ, макроекономічної та фінансової стабільності в країні.

За словами прем’єрміністра, уряд також налаштований на впровадження реформ, які є важливою передумовою для економічної стабільності й розвитку, та вважає, що нова програма розширеного фінансування МВФ вкрай важлива на нинішньому етапі.

Сторони також обговорили подальші пріоритетні кроки в рамках співпраці.

Глава уряду наголосив важливість всебічної підтримки, яку МВФ надає Україні.

У свою чергу, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що Україна отримає остаточне схвалення Ради директорів МВФ нової програми в першому півріччі 2020 року, однак не виключає і затримки.

Fitch Ratings очікує, що продовження співпраці з МВФ у рамках нової багаторічної програми допоможе підтримати стійке зниження ризиків рефінансування за рахунок полегшення доступу до додаткового зовнішнього фінансування (офіційного і ринкового), зміцненню макрофінансової стабільності і стійкості бюджету.

Нагадаємо, новий уряд продовжить співпрацю з МВФ та іншими кредиторами.

Як відзначають аналітики агентства, Україна досягла значного прогресу в законодавчому схваленні низки реформ, які, якщо вони будуть ефективно реалізовані, могли б допомогти усунути структурні недоліки, які впливають на перспективи зростання і якість інститутів.

На думку агентства, новий уряд Дениса Шмигаля має забезпечити плавний перехід в переговорному процесі про нову програму з МВФ і зміцнити довіру до прихильності адміністрації президента Володимира Зеленського проведення реформ.

Fitch вважає, що продовження взаємодії з МВФ залишається ключовим фактором для отримання макрофінансової допомоги ЄС, потенційного нового багатостороннього фінансування та постійного доступу до зовнішніх ринків на вигідних умовах.