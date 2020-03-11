Ціни на нафту відновлюють ріст після рекордного падіння 

Ціни на нафту 11 березня продовжили зростання на тлі надій на скорочення видобутку в США.

Нафта вже повернула майже половину 25% зниження в понеділок, викликаного конфліктом Саудівської Аравії і Росії, пише Reuters.

При цьому більш сильне зростання стримується побоюваннями навколо поширення коронавірусу.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на 3,5% до $ 38,03 за барель, а на WTI - на 1,54% до $ 34,89 за барель.

"Очікування того, що виробникам сланцевої нафти в США буде потрібно скоротити видобуток, допомогли поліпшити настрої на ринку", - сказав агентству Сатору Йошида, аналітик по сировинних товарах з Rakuten Securities.

Крім того, міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило проноз середньої ціни нафти марки Brent на 2020 рік до 40 доларів за барель, повідомляє Reuters.

Агентство також попередило, що нафтогазові компанії, які мають "сміттєвий" рейтинг, можуть зіткнутися зі зниженням рейтингів одразу на кілька пунктів.

Раніше S&P очікувало, що середня ціна Brent в цьому році буде в районі 60 доларів за барель. Зазначається, що прогноз на наступний рік був знижений до 50 доларів з 55 доларів за барель, прогноз ціни на природний газ на майданчику Henry Hub на 2020 рік - до 2 доларів за один мільйон британських теплових одиниць з 2,25 доларів. "Протягом найближчих декількох тижнів агентство перегляне всі рейтинги компаній у галузі розвідки і видобутку, а також рейтинги нафтосервісних компаній", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 9 березня, ціна нафти впали майже на третину – до 31,43 доларів за барель – вперше за 30 років.

Після обвалення світових цін на нафту різко зріс курс долара і євро стосовно російського рубля, а акції найбільших компаній РФ впали на чверть.