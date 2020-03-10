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Ср., бер.
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"Приватбанк" розпочав кредитування стартапів

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Приватбанк відкрив прийом попередніх заявок на отримання пільгових кредитів за держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%" для стартапів з 2 березня.

Про це інформує пресслужба банку.

Зазначається, що за перший тиждень з початку прийому заявок "Приватбанк" вже розглядає заявки на фінансування від майже двох сотень новостворених малих бізнесів.

У рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" українські підприємці можуть отримати кредит (або кілька кредитів) на створення та розвиток бізнесу терміном до 5 років в сумі до 1,5 млн грн.

Держава компенсує підприємцю частину відсотків по кредиту - ставки складають від 5% до 9% річних, залежно від кількості створених робочих місць, з можливістю щоквартального зниження відсоткової ставки.

Нагадаємо, в програмі "Доступні кредити 5-7-9%" з'являться кредитні гарантії.

Наразі скористатися програмою дешевого кредитування можна, звернувшись до семи банків: Ощадбанку, Приватбанку, "Укргазбанку", "Укрексімбанку", Банку "Львів", "Кредобанку" та "ПУМБ".

Читайте такожЗа  два тижні бізнес надіслав понад 4 тисячі заявок.

Приватбанк кредитування стартапи
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