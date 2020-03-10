Російський рубль обвалився до мінімуму за останні 4 роки

Вранці 10 березня російський рубль впав до рівнів лютого-березня 2016 року щодо долара США та євро.

Про це пише російське агентство Інтерфакс.

Перші угоди по долару США пройшли в діапазоні 72,11-72,99 руб ./$ 1, за підсумками першої хвилини торгів курс склав 72,8025 руб ./$ 1 (+4,23 рубля до рівня попереднього закриття ); долар виявився на максимумі з березня 2016 року.

Крім того, Євро подорожчав до 82,5 руб./EUR (+4,99 рубля) - максимум з кінця лютого 2016 року.

Долар при цьому виявився на 5,285 рубля вище рівня чинного офіційного курсу, євро - на 6,66 рубля вище офіційного курсу.

Нагадаємо, після обвалення світових цін на нафту різко зріс курс долара і євро стосовно російського рубля, а акції найбільших компаній РФ впали на чверть.

Російські папери також продемонстрували велике зниження на Лондонській фондовій біржі FTSE. Найбільше знецінились папери Сбербанку - вони впали в моменті на 30%, пізніше скорегувалися до 25,3% ($ 9,6). Папери "Татнефті" звалилися на 24,8% ($43,5), "Роснефті" - на 23,7% ($4,4), X5 Retail Group - 22,5%, Магніт - 19,9%, "Лукойл" - 22,1%.