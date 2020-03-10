За вихідні: переговори із МВФ, кредитний рейтинг України та обвал цін на нафту

Агентство Fitch Ratings підтвердило кредитний рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України на рівні "B", який був присвоєний у вересні минулого року.

Про це йдеться в пресрелізі агентства.

Зазначається, що прогноз у рейтингу — позитивний. Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітентів в іноземній та місцевій валюті на рівні "B". Кредитний рейтинг – міра кредитоспроможності приватної особи, компанії, держави.

"Позитивний прогноз відображає очікування Fitch, що продовження взаємодії з МВФ в рамках нової багаторічної програми допоможе підтримати стійке зниження ризиків рефінансування за рахунок полегшення доступу до додаткового зовнішнього фінансування, зміцнення макрофінансової стабільності та стійкості бюджету, а також зменшити можливості для реформування", — повідомили в агентстві.

У Fitch вважають, що Україна домовиться про черговий транш МВФ у першому півріччі 2020 року.

При цьому зазначається, що Україна змогла продемонструвати "своєчасний доступ до фіскального та зовнішнього фінансування, поліпшила макроекономічну стабільність і знизила бюджетну заборгованість".

Нагадаємо, у жовтні Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "B -".

Затриманому начальнику відділу ОПЗ ВАКС призначив 630 тис. грн застави

Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави обсягом 630 тис. грн начальнику відділу АТ "Одеський припортовий завод" - другому із чотирьох підозрюваних у справі про завдання збитків ОПЗ.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на своїй сторінці у Facebook.

"Вищий антикорупційний суд за клопотанням прокурорів САП та детективів НАБУ обрав запобіжний захід начальнику відділу АТ "Одеський припортовий завод" - другому підозрюваному у справі ОПЗ. Слідчий суддя застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді 630 тис. грн застави", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на фігуранта справи також покладено ряд процесуальних обов’язків.

Нагадаємо, 6 березня, ВАКС обрав запобіжний захід заступникові директора АТ «Одеський припортовий завод» у вигляді застави в розмірі 1 млн 51 тис. грн. Підозрюваний зобов’язаний носити електронний засіб контролю (браслет). Термін дії обов’язків – до 4 травня 2020 року включно.

Усього у цій справі оголошено підозру чотирьом особам. САП та НАБУ просять ВАКС обрати запобіжні заходи стосовно заступника директора ОПЗ, начальника відділу заводу, довіреної особи народного депутата України VIII скликання, яка виступила організатором схеми та власника компанії-нерезидента - учасника корупційної схеми. Наразі місце перебування останніх двох підозрюваних слідством не встановлено, тож про підозру їм повідомлено заочно.

Слідством установлено, що довірена особа народного депутата VIII скликання організувала схему, за якою Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. В подальшому ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям із реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям ОПЗ.

Розслідування наведених фактів НАБУ та САП здійснюють із жовтня 2016 року.

Заміна уряду затримує новий кредит від МВФ — Bloomberg

Переговори України з Міжнародним валютним фондом затягуються в тому числі через відставку уряду Олексія Гончарука.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Новий кредит у розмірі 5,5 мільярдів дол затримувався місяцями, частково через занепокоєння щодо впливу магнатів на уряд", - зазначає Bloomberg.

У статті говориться, що уряд Гончарука подобався інвесторам, а генпрокурора Руслана Рябошапку підтримували на Заході. Нині інвестори бояться, що з новим урядом в політику може повернутися вплив олігархів. "У нового уряду є достатньо можливостей довести, що сумніви невиправдані", - резюмує видання.

Раніше повідомлялося, що новий уряд продовжить співпрацю з МВФ та іншими кредиторами.

Ціни на нафту вперше за 30 років впали майже на 30%

У понеділок 9 березня ціна нафти впали майже на третину – до 31,43 доларів за барель – вперше за 30 років.

Про це повідомляє Bloomberg.

"У понеділок ціна нафти в перший робочий день після розпаду договору ОПЕК+ впала майже на третину – до 31,43 долари за барель. Тобто ціна сирої нафти повторила рекорд часів війни в Перській затоці 1991 року", - йдеться в повідомленні.

Так, барель північноморської суміші подешевшав одразу на 14 доларів, втративши в ціні 31%. Останній раз Brent опускався до 31,5 долара у січні 2016 року, а перед тим – навесні 2004 року.

Вартість нафти марки WTI впала на 27%, до 30,27 долара. Останній раз ціна цієї марки опускалася до 30,3 долара в 2016 та 2003 роках.

Слід зауважити, що, на думку експертів, продовження падіння цін на нафту підірве політику та скорочення бюджетів по всьому світу, що, в свою чергу, посилить тиск на центральні банки, які намагатимуться не допустити рецесії.

Нагадаємо, що 5 березня 2020 року представники 14 країн ОПЕК на чолі зі Саудівською Аравією прийняли рішення про додаткове скорочення видобутку нафти на 1,5 мільйони барелів за добу.

У той же час, члени ОПЕК не змогли домогтися укладання угоди про масштабне скорочення видобутку нафти з Росією та іншими виробниками, що не входять у цю організацію: через це ціни на «чорне золото» й почали активно падати.

Як пишуть Ведомости, після обвалення світових цін на нафту різко зріс курс долара і євро стосовно російського рубля, а акції найбільших компаній РФ впали на чверть.

"Курс долара на 11.10 перевищив 74,9 руб., курс євро - 85,6", - йдеться в повідомленні.

Російські папери також продемонстрували велике зниження на Лондонській фондовій біржі FTSE. Найбільше знецінились папери Сбербанку - вони впали в моменті на 30%, пізніше скорегувалися до 25,3% ($ 9,6). Папери «Татнефті» звалилися на 24,8% ($43,5), «Роснефті» - на 23,7% ($4,4), X5 Retail Group - 22,5%, Магніт - 19,9%, «Лукойл» - 22,1%.

Світові ціни на продукти знизилися через епідемію коронавірусу

Світові ціни на продовольство знизилися вперше за чотири місяці через різке падіння експортних цін на олію, частково через побоювання, що спалах коронавірусу сповільнить світовий попит. Про це повідомила пресслужба Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (FAO).

Відзначається, що індекс продовольчих цін FAO, який відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на продовольчі товари, в лютому в середньому склав 180,5 пункту, що на 1,0% менше в порівнянні з попереднім місяцем, але все ж на 8,1% вище , ніж роком раніше.

Індекс цін на олію знизився на 10,3% з січня, тоді як міжнародні ціни на пальмове масло впали через збільшення виробництва в Малайзії, тимчасового падіння імпортного попиту в Індії і занепокоєння з приводу поширення COVID-19.

Індекс цін на зернові знизився на 0,9% в лютому. Ціни на пшеницю були нижче, що відображало добре забезпечені ринки, тоді як ціни на кукурудзу знизилися через зменшення попиту з боку сектора кормів на тлі очікувань ослаблення світової економіки. В цей же час міжнародні ціни на рис виросли, що обумовлено сильним попитом з боку далекосхідних покупців.

Індекс цін на м'ясо знизився на 2,0% з січня під впливом скороченого імпорту Китаєм, який вплинув на затримку вантажно-розвантажувальних вантажів в портах. Індекс цін на молочні продукти виріс на 4,6% через зростання котирувань цін на сир, частково пов'язаний зі скороченням виробництва молока в Австралії.

Індекс цін на цукор зріс на 4,5% на тлі перспектив зниження виробництва в Індії і Таїланді, в поєднанні з високим світовим попитом на імпорт.