Держстат назвав сфери, в яких платять найвищі зарплати

Найвищий рівень середньої заробітної плати у 2019 році був у працівників авіатранспорту.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Середньомісячна зарплата українських працівників у сферах інформації та технологій в 2019 році зросла на 22,9%, до 17 543 грн. Це третя за величиною середньомісячна заробітна плата в Україні, після зарплат працівників фінансової, страхової діяльності (19 132 грн) та працюючих в сфері авіаційного транспорту (27 300 грн).

За іфнормацією Держстату, середня зарплата в Україні за 25 років виросла у 144 рази – з 73 гривень у 1995 році до 10497 гривень у 2019-му. У перерахунку на долари зарплати зросли у 6 разів.

Відзначимо, українські роботодавці заборгували працівникам 3,034 мільярда гривень із зарплати станом на 1 лютого 2020 року. З них 1,902 млрд грн. – борг в економічно активних підприємствах. Найбільші області-боржники – Донецька, Харківська та Дніпропетровська області.

Зазначимо, що у розрізі регіонів України найвищі зарплати отримують в Києві - 15,9 тис. грн в місяць, найнижчі зарплати зафіксовані на Херсонщині — 7695 грн.

Нагадаємо, за пів року приблизно 94 тисячі українців почали працювати офіційно.

Крім того, українські роботодавці запропонували шлях подолання кадрового голоду.