Британська авіакомпанія стала першою жертвою коронавірусу в авіації

Британська авіакомпанія Flybe оголосила себе банкрутом, не впоравшись з економічними труднощами у зв'язку з коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті авіакомпанії.

Повідомляється, що авіакомпанія збанкрутувала після допомоги консорціуму Connect Airways, який інвестував понад 135 млн фунтів.

Flybe здійснювала рейси між 85 містами в Європі та обслуговувала 38% внутрішніх перельотів у Великій Британії.

Щорічно компанія перевозила близько 8 млн пасажирів.

Як пише Bloomberg, британська авіакомпанія була найбільшим регіональним авіаперевізником Європи.Проблеми в компанії почалися до спалаху нового коронавируса в світі, але в результаті вона не змогла впоратися зі зниженням пасажиропотоку, пов'язаного з ним.

Нагадаємо, в ОЕСР назвали коронавірус найбільшою небезпекою для світового ВВП після кризи 2008-го.