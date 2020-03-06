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Пт., бер.
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Британська авіакомпанія стала першою жертвою коронавірусу в авіації

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Британська авіакомпанія Flybe оголосила себе банкрутом, не впоравшись з економічними труднощами у зв'язку з коронавірусом.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті авіакомпанії.

Повідомляється, що авіакомпанія збанкрутувала після допомоги консорціуму Connect Airways, який інвестував понад 135 млн фунтів.

Flybe здійснювала рейси між 85 містами в Європі та обслуговувала 38% внутрішніх перельотів у Великій Британії.

Щорічно компанія перевозила близько 8 млн пасажирів.

Як пише Bloomberg, британська авіакомпанія була найбільшим регіональним авіаперевізником Європи.Проблеми в компанії почалися до спалаху нового коронавируса в світі, але в результаті вона не змогла впоратися зі зниженням пасажиропотоку, пов'язаного з ним.

Нагадаємо,  в ОЕСР назвали коронавірус найбільшою небезпекою для світового ВВП після кризи 2008-го.

Боротьба коронавірусом Flybe
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