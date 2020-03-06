L'oréal запускає кампанію StandUP на протидію домаганням

Компанія L'Oréal спільно з брендом L'Oréal Paris запускає глобальну кампанію "StandUp", націлену на протидію домаганням до жінок у громадських місцях – від шкіл і громадського транспорту до інтернет-простору.

Згідно дослідженню компанії Ipsos та експертів з Корнельського університету, 78% жінок, опитаних у Канаді, Франції, Індії, Італії, Мексиці, Іспанії, Великобританії, США ставали жертвами домагань у громадських місцях. 25% респонденток зазначили, що їм була надала допомога і 79% постраждалих допомогло втручання сторонніх осіб у вирішенні ситуації.

L'Oréal Paris через глобальну кампанію StandUp переводить підтримку жінок у публічну площину, прагнучи побороти модель поведінки, яка залякує і позбавляє відчуття свободи та власної гідності, підкреслює компанія.

Об’єднавши зусилля з неурядовою громадською організацією “Hollaback!”, L'Oréal розробила просту й ефективну методику «5D» – Distract, Delegate, Document, Direct, Delay з метою навчити, як діяти у ситуації, коли ви стали жертвою домагань або стали їхнім свідком.

L'Oréal ставить за мету навчити 1 млн жінок і чоловіків до кінця 2021 року у всіх країнах присутності компанії способам втручання у таких випадках.

"Усуваючи перешкоди, які заважають жінкам реалізувати себе, ми прагнемо зміцнити їхню самооцінку. Разом ми здатні створити той світ, в якому дівчата і жінки зможуть впевнено йти вперед у майбутнє без домагань", – заявила Дельфін Віг’є-Овас, президент бренду L’Oréal Paris.