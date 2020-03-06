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Керівництво ОПЗ підозрюють у розкраданні понад 90 млн грн

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру двом керівникам Одеського припортового заводу в нанесенні 93,3 млн гривень збитку.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Також підозру повідомили довіреній особі народного депутата 8-го скликання, який виступив організатором схеми, і власнику компанії-нерезидента. Дії всіх чотирьох осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

"Довірена особа народного депутата України 8-го скликання організувала схему, за якою Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива заздалегідь визначеній компанії за цінами нижче ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям з реального сектора економіки за конкурентними цінами. Однак фізично поставки забезпечував цим компаніям ОПЗ" - повідомили в НАБУ.

Як зазначили правоохоронці, посадові особи ОПЗ були затримані. На даний момент вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Місцезнаходження інших двох фігурантів на даний момент не встановлено.

ОПЗ НАБУ корупція
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