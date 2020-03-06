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Суд підтвердив правомірність накладеного на Укрспирт штрафу

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Верховний суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги ДП “Укрспирт”, таким чином підтвердивши, що Антимонопольний комітет України правомірно оштрафував цю компанію на 33 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"5 березня, Верховний суд відмовив у задоволенні касаційної скарги ДП "Укрспирт", залишивши без змін рішення Господарського суду м. Києва та постанову Північного апеляційного господарського суду, якими відмовлено у задоволенні позовних вимог держпідприємства про визнання недійсним рішення Комітету від 20.12.2018 №748-р "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі в АМКУ очікують від Укрспирту сплати штрафу у розмірі 33 млн грн, припинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції та розроблення і застосування прозорого та обґрунтованого механізму ціноутворення під час оптової реалізації спирту етилового ректифікованого.

Нагадаємо, в 2018 році АМКУ встановив, що протягом 2017 року - першого півріччя 2018 року ДП "Укрспирт" займало монопольне (домінуюче) становище на загальнодержавному ринку оптової реалізації спирту етилового ректифікованого з часткою 100%. У цей період підприємство встановлювало ціни на етиловий ректифікований спирт на різному рівні без прив’язки до обсягів закупівлі чи інших обґрунтованих критеріїв, що було визнано зловживанням монопольним становищем на ринку.

За ці порушення на ДП "Укрспирт" було накладено штраф у розмірі 33 млн грн. АМКУ також зобов’язав підприємство у двомісячний строк з дати отримання рішення усунути причини виникнення і припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

ДП "Укрспирт" оскаржувало рішення Антимонопольного комітету у судах.

 

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