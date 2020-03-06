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Новий уряд продовжить співпрацю з МВФ та іншими кредиторами

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Новопредставлений Кабінет міністір налаштований продовжувати зважену фіскальну політику та співпрацю з Міжнародним валютним фондом й іншими кредиторами України.

Про це прем'єрміністр України Денис Шмигаль повідомив у Facebook.

"Зміна уряду означає, що ми хочемо ще більш якісних та швидких реформ в Україні. Уряд продовжить зважену фіскальну політику та конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом й іншими кредиторами України", — написав він.

За словами Шмигаля, уряд готовий прийняти нові виклики та активніше просуватись на шляху реформ та інтеграції з Європейським Союзом.

Зазначимо, інвестори в українські єврооблігації негативно сприйняли перестановки в Кабміні і почали їх продавати. В результаті українські держпапери подешевшали. Інвестори побоюються, що новий Кабмін сповільнить проведення реформ, відстрочить підписання програми з МВФ і збільшить фіскальний дефіцит.

Нагадаємо, що уряд Гончарука зазначав, що планує закінчити співпрацю з МВФ у 2023 році, а програма, щодо якої наразі тривають переговори, має стати останньою.

МВФ Денис Шмигаль
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