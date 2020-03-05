АМКУ дозволив концесію порту "Херсон"

Антимонопольний комітет дозволив концесію в порту "Херсон", оскільки вона не призводить до монополізації на товарних ринках України.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"АМКУ надав дозвіл на концесію в порту "Херсон". Ураховуючи, що концесія не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, АМКУ надав дозвіл на заявлену концентрацію", - йдеться у повідомленні.

В АМКУ зазначили, що переможцем концесійного конкурсу в порту Херсон стало ТОВ "Рисоіл-Херсон" (м. Київ, Україна), утворене з метою участі у концесійному конкурсі компаніями ТОВ "Петро Ойл Енд Кемікалс" (м. Київ, Україна) та Risoil SA (м. Женева, Швейцарія). Ці компанії уклали договір об’єднання, за яким вони зобов’язуються співпрацювати та здійснювати реалізацію проєкту щодо передачі в концесію порту "Херсон".

"Петро Ойл Енд Кемікалс" та Risoil SA планують здійснити інвестиції у заплановану трансакцію у розмірі 215,7 млн грн, зауважують в АМКУ.

Наприкінці січня 2020 року до Антимонопольного комітету надійшла заява на опосередковане набуття ТОВ "Рисоіл-Херсон" контролю, шляхом одержання в концесію, над активами, що належать ДП "Херсонський морський торговельний порт" і ДП "Адміністрація морських портів України" та разом забезпечують надання стивідорних послуг у порту "Херсон".

Крім того, за інформацією антимонопольного відомства, ТОВ «Рисоіл-Херсон», з урахуванням відносин контролю, здійснює, зокрема, перевалку вантажів у морських торговельних портах «Чорноморськ» та «Південний».

При цьому сукупна частка учасників концентрації на ринку послуг з транспортного оброблення вантажів у морських портах у сегменті стивідорних робіт становить близько 2%, констатували в Комітеті.

Нагадаємо, про початок конкурсів з концесії морських портів "Ольвія" та "Херсон" Мінінфраструктури оголосило у вересні минулого року. У жовтні розпочався прийом заявок від компаній на участь в оголошених конкурсах.

Грузинсько-швейцарська компанія Risoil виграла конкурс на концесію Херсонського морпорту.

6 лютого Шостий апеляційний адміністративний суд Києва зупинив дію наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та визначення переможця конкурсу на концесію ДП Херсонський морський торговельний порт (ХМТП).

14 лютого стало відомо, що Мінінфраструктури через суд домоглося скасування призупинення концесії ціліснoгo майнового комплексу ДП "Херсонський морський торговельний порт" (ХМТП).

Довідка:

Державне підприємство "Херсонський морський торговельний порт" розташоване у місті Херсон та умовно належить до категорії "малих" морських портів. Є державною стивідорною компанією, що здійснює операційну діяльність в акваторії Херсонського порту, зокрема вантажопереробку всіх видів експортно-імпортних, транзитних і каботажних вантажів, крім наливних. Основні вантажі: зернові, харчові, будівельні матеріали та генеральні вантажі.

Херсонський порт є ключовим морським портом на річці Дніпро, має під’їзні автодороги та залізничне сполучення.

Концесія державних об’єктів передбачає їхню передачу у довгострокове управління приватним компаніям, при цьому такі об’єкти залишаються у власності держави.