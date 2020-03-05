В Ірпені пройшла всесвітньо відома конференція TEDx (ВІДЕО)

16 яскравих спікерів – лідерів думок, виступили на конференції TEDxIrpin, яка відбулася 29 лютого в м. Ірпінь. Журнал Бізнес зробив для вас вибірку деяких цікавих моментів.

Отже ми обрали для вас такі цікавинки:

Геннадій Балашов – лідер лібертаріанської партії 5.10, який поділився зі слухачами трьома секретами, які допоможуть стати успішними. За словами спікера, треба більше приділяти уваги фінансам. Адже саме гроші являються одним із джерел успіху кожної людини. Всі наші проблеми через бідність.

Сергій Позняк – власник та генеральний директор FGK Financial Group. Говорив про боротьбу зі страхами, розвиток та систематизацію бізнесу та про те, як делегувати повноваження та більше довіряти команді.

Діжечко Максим – член громадської ради при НАБУ, юрист, блогер. Розповідав по те, що нам українцям потрібно відчувати духовний зв'язок зі своєю землею та своїми людьми. Він стверджує, що ми повинні обговорювати проблеми, об’єднуватися та шукати шляхи вирішення наших спільних проблем.

Сергій Бойко – Підприємець, засновник HempHouse та «Ділові вечері Бізнес Співдружності». Спікер говорив про власний досвід: від кризи у сімейному житті та бізнесі, до формування справжнього щастя. Про справжні цінності підприємства. Про віру у краще майбутнє.

Олег Борійчук – адвокат, підприємець, засновник «Клубу лисих чоловіків України». Спікер розповів про таємниці сімейного життя, про шлюб, секс, взаєморозуміння та синергію у сімейних відносинах.

Як зазначив організатор конференції Ярослав Цвіркун: «Наша команда надзвичайно вдячна всім тим людям та організаціям, які долучилися до створення такого яскравого заходу. Було багато різноманітних та цікавих спікерів. Теми – надзвичайно різні, глобальні та важливі. А яскрава музика Віталія Самодая (професійного музиканта) спонукала серця гостей битися значно швидше. Сподіваємося, що кожен із глядачів отримав заряд енергії та знань».