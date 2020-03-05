Милованов розповів, чому відмовився від посади міністра в новому уряді

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що зробив все від нього залежне в уряді Олексія Гончарука.

Про це він написав у Facebook.

"Дякую всім! Я відмовився від позиції міністра (агро) в новому уряді. Про причини скажу як економіст. Я та моя команда приходили із усталеним, жорстким баченням того, що має робити Мінекономіки, які зміни мають відбуватися на ринках, та як досягти результатів, поставлених перед нами... Особисто я зробив усе від мене залежне, аби запустити три ринки, що дадуть країні можливість розвиватися. І при цьому ми втримали курс, інфляцію, та ріст зарплат. Це головне",- написав Милованов.

Він нагадав, що в країні почали створювати зміни, які так давно були потрібні Україні: ринок землі, зміни трудового законодавства, приватизація, зміна корумпованих керівників держпідприємств, створення екосистеми для залучення інвестицій.

"Я вірю в ринкову економіку та розбудову інституцій, в рівні правила гри для всіх та конкуренцію, в мінімальне втручання держави в економіку. Зараз відбувається процес трансформації. Зміни концептуальні та багаторівневі. Тому зараз, коли загальне бачення підходів змінюється, я готовий відійти у сторону та дати можливість оновленій команді реалізувати своє бачення (яке цілком можливо буде більш успішним). Водночас, я щиро сподіваюсь, що важливі реформи не будуть згорнуті", - наголосив Милованов.

Нагадаємо, 4 березня на позачерговому засіданні, депутати підтримали відставку прем’єрміністра Олексія Гончарука, який напередодні подав відповідну заяву. Після цього 291 голосами “за” Верховна Рада призначила прем'єрміністром України Дениса Шмигаля, який до цього обіймав посаду віцепрем’єр-міністра України - міністра розвитку громад та територій України.

При відставці Гончарука у відставку автоматично відправили і весь його Кабмін.

Новопризначений прем'єрміністр Денис Шмигаль та члени його Кабінету Міністрів склали присягу. При цьому чотири посади міністрів залишилися вакантними, серед них і посада міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Імена ймовірних кандидатів покищо невідомі.