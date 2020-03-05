У "Центренерго" з'явився керівник

Відповідне розпорядження № 205-р опубліковане на Урядовому порталі.

"Погодитися з пропозицією Фонду державного майна щодо призначення Корчинського Олександра Сигізмундовича виконуючим обов’язки генерального директора публічного акціонерного товариства “Центренерго”, - йдеться у документі.

Нагадаємо, уряд 26 грудня підтвердив заміну керівництва компанії "Центренерго" і трьох обленерго. Раніше відповідне рішення ухвалив Фонд держмайна, аби прискорити підготовку цих підприємств до приватизації.

За інформацією "Дзеркала тижня", після виборів 2019 року на "Центренерго" прийшли так звані "смотрящі" від Коломойського. У підсумку тут запрацювало відразу кілька схем щодо постачання вугілля та електроенергії. Так, на "Центренерго" почало надходити вугілля через численні фірми-прокладки. Є підозра, що йшло воно з Білорусі, Росії та непідконтрольних територій Донбасу. Паралельно йшли поставки електроенергії за зниженим тарифом на феросплави комбінати, що входять в орбіту впливу Коломойського, зокрема Нікопольський комбінат.

Говорили також про підготовку приватизації "Центренерго" на користь Коломойського. Проте 26 лютого Кабмін змінив керівництво компанії. Замість Володимира Потапенка, якого Коломойський назвав "зрозумілим" керівником Центренерго, Гончарук призначив нового голову – Олександра Корчинського. Останній в минулому виконував обов'язки директора Рівнетеплоенерго та був гендиректором компанії "ТехНова" (виробництво теплової енергії), а також ексдиректором "Укртеплоенерго".

Довідка:

Публічне акціонерне товариство "Центренерго" є одним із найбільших сучасних підприємств електроенергетичної галузі і єдиною в Україні державною енергогенеруючою компанією. "Центренерго" експлуатує 23 блоки на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7690 МВт.



За підсумками діяльності у 2018 році "Центренерго" скоротило чистий прибуток у 3,8 раза (на 1 мільярд 391 мільйон 936 гривень) у порівнянні з 2017 роком – до 499 мільйонів 127 ​​гривень.



Діяльність "Центренерго" та його керівництва часто пов’язували з олігархом Ігорем Коломойським.

https://24tv.ua/kerivnikom_tsentrenergo_stav_oleksandr_korchinskiy_shho_vidomo_pro_skandal_u_derzhkompaniyi_n1292432





