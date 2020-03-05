Єврокомісія ввела антидемпінгові мита на імпорт стальних коліс із Китаю

Про це зазначається на сайті Європейської Комісії.

"Імпортні мита у розмірі від 55,3 до 66,4 відсотка будуть введені із 5 березня та будуть чинними п’ять років. Вони відновлять справедливе ринкове середовище для європейської промисловості з виробництва залізничних коліс, яка суттєво постраждала від демпінгового імпорту з Китаю", - переконані в ЄК.

Зазначається, Єврокомісія у лютому 2019 року також розпочала розслідування навколо китайського експорту стальних коліс для пасажирських авто, дорожніх тракторів та причепів до них, для автобусів та пожежних машин. Розслідування показало, що у 2018 році китайські виробники експортували в ЄС більше 2 мільйонів стальних дорожніх коліс за демпінговими цінами, що призвело до втрат європейських виробників та скорочення близько 3000 європейських робочих місць.

"На цій основі Єврокомісія вирішила встановити прямі збори, які замінять прямі мита, що збиралися з жовтня 2019 року… На цей час ЄС продовжує дотримуватися 52 захисних заходів щодо торгівлі стальними товарами, 28 з яких стосуються продукції, що імпортується з Китаю", - повідомила Єврокомісія.

Зазначимо, що українська промислова компанія "Інтерпайп", виробник безшовних труб і залізничних коліс, постачає свою продукцію у понад 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках України, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

"У 2019 році продажі нашої залізничної продукції збільшилися. Реалізація в Європі досягла чергового максимального результату. Ми зайняли лідируючі позиції на ринку вантажних коліс і має намір виходити на ринок пасажирських коліс ЄС", – зазначили у компанії.