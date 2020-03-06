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Пт., бер.
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Інвестиції в европейську електромобільність складатимуть більше 140 млрд. євро

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На наступні 10 років планові інвестиції в европейську електромобільність складатимуть більше 140 млрд. євро, такий прогноз озвучила Олена Чепіжко, радник голови Федерації автопрому України, на засіданні робочої групи щодо розвитку електротранспорту у Мінінфраструктури.

Тому федерація пропопнує використовувати потужності України в якості зовнішнього виробничого майданчика для світових автомобільних брендів. Враховуючи, що ЄС наразі притримується політики зменшення викидів та збільшення розмірів штрафів за такі порушення, стимулюючи перехід до електротранспорту або транспорту на альтернативних видах енергії, автомобілі із двигунами внутрішнього згорання поступово залишаються у минулому.

«За наявності потужної виробничої бази близько 400 тис. авто на рік, кваліфікованих кадрів та надання можливості локалізації для європейського ринку, в Україні є потенціал виробництва електромобілів», – підкреслила Чепіжко. – Наша мета – зробити так, щоб в країні стало вигідніше виробляти, аніж просто імпортувати, і зробити це потрібно – на вчора».

Федерація роботодавців України Еврокар
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