Новий уряд України склав присягу (СПИСОК МІНІСТРІВ)

Новопризначений прем'єрміністр Денис Шмигаль та члени його Кабінету Міністрів склали присягу.

Текст присяги із парламентської трибуни зачитав глава уряду.

До Кабміну увійшли:

Прем'єрміністр України Денис Шмигаль ,

, віцепрем'єр-міністр з питань з питань європейської та євроатлантиної інтеграції Вадим Пристайко ,

, віцепрем'єр - міністр реінтеграції тимчасово окупорваних територій Олексій Резніков ,

, віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров ,

, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков ,

, міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб ,

, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт ,

, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець ,

, міністр інфраструктури Владислав Криклій ,

, міністр соціальної політики Марина Лазебна ,

, міністр юстиції Денис Малюська ,

, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов ,

, міністр фінансів Ігор Уманський ,

, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

При цьому чотири посади міністрів залишилися вакантними.

Нагадаємо, 4 березня на позачерговому засіданні, депутати підтримали відставку прем’єрміністра Олексія Гончарука, який напередодні подав відповідну заяву. Після цього 291 голосами “за” Верховна Рада призначила прем'єрміністром України Дениса Шмигаля, який до цього обіймав посаду віцепрем’єр-міністра України - міністра розвитку громад та територій України.