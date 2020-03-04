Рада звільнила Гончарука

Відповідний проєкт постанови підтримали 353 депутати на позачерговому засіданні парламенту.

Відставка Гончарука автоматично тягне за собою відставку всього уряду.

Після голосування Гончарук та весь склад Кабміну залишили сесійну залу Верховної Ради. На місце Гончарука призначли чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

Гончарук був обраний прем'єром з 29 серпня 2019 року. До цього він очолював аналітичну організацію "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

"Я досить оптимістичний щодо нашого майбутнього. Вважаю, що у нас дуже хороший Президент, що він дуже порядна і чесна людина. За час роботи із ним я жодного разу не отримував жодної незаконної команди, не було навіть натяків на якусь нечесну гру. Тому я не маю жодних сумніві, що курс збережеться", - сказав Гончарук.

За його словами, 6 місяців — це доволі короткий строк для оцінки результатів роботи уряду, але при цьому нагадав про здобутки. "Ми забезпечили макроекономічну стабільність, у нас рекордно низька інфляція, ми зробили рекордно низьке, якісне розміщення єврооблігацій, ми рекордну кількість об'єктів виставили на приватизацію, провели успішні концесійні конкурси і багато чого разом зробили", - сказав Гончарук.

Він зазначив, що уряду вдалося змінити менеджмент у багатьох державних компаніях, боротися із корупцією у багатьох сферах та перекрити багато тіньових схем.