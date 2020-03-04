Рада розглянула вже більшу половину "земельних" правок

Народні депутати станом на день 4-го березня розглянули 2516 правок до законопроєкту №2178-10 про запуск ринку сільгоспземель.
За вчорашній день депутати розглянули 353 правки і зупинились на 2287-й.
Загалом за результатами голосування двох пленарних тижнів була прийнята лише одна правка із 4018 поданих.
Нагадаємо, сьогодні о 16:00 розпочнеться позачергове засідання парламенту ініційоване президентом Володимиром Зеленський.
Очікується голосування про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука та низка кадрових рішень по міністерствам.
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Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що Верховна Рада розглядатиме поправки до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення до трьох місяців.
Нагадаємо:
- 13 листопада 2020 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про ринок землі (№2178-10). Документ, зокрема, передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Очікується, що особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та обов'язком відчужити ділянку протягом року.
- Верховна Рада планує переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.
- У законі про скасування мораторію на ринок землі планують прописати заборону росіянам або компаніям з російським корінням купувати українську землю.