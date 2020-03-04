Рада розглянула вже більшу половину "земельних" правок

Народні депутати станом на день 4-го березня розглянули 2516 правок до законопроєкту №2178-10 про запуск ринку сільгоспземель.

За вчорашній день депутати розглянули 353 правки і зупинились на 2287-й.

Загалом за результатами голосування двох пленарних тижнів була прийнята лише одна правка із 4018 поданих.

Нагадаємо, сьогодні о 16:00 розпочнеться позачергове засідання парламенту ініційоване президентом Володимиром Зеленський.

Очікується голосування про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука та низка кадрових рішень по міністерствам.

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Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що Верховна Рада розглядатиме поправки до законопроєкту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення до трьох місяців.

Нагадаємо: