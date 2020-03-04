В Україні зростає популярність сонячних панелей

За даними Держенергоефективності, в Україні близько 22 тисяч домогосподарств встановили сонячні панелі та використовують "чисту" електроенергію.

Про це повідомляє Міністерство енергетики та захисту довкілля.

Сума інвестування сягає близько 450 млн євро, а загальна потужність встановлених сонячних електростанцій - понад 553 МВт.

"Сонячні станції у домогосподарствах – це мала розподілена генерація та абсолютний тренд у світі. Чим більше, людей стають виробниками електричної енергії, тим менше монополій та зловживань. Тому виробництво чистої енергії домогосподарствами для власних потреб це дуже правильний напрям. Відповідно зміна умов для цієї категорії недоцільна", – зазначив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Загалом, найбільшу кількість сонячних панелей українці встановили у Дніпропетровській – понад 2700, Тернопільській – більше 2000 та Київській – майже 1800.

Для прикладу, у 2014 році налічувалося лише близько 20 таких домогосподарств, а вже у 2019 році майже 15 тис родин перейшли на "чисту" електроенергію.

Нагадаємо: