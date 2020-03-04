Створена під епідемію криптовалюта CoronaCoin – лише хайп

На тлі розвитку епідемії коронавіруса COVID-19 розробники створили криптовалюту CoronaCoin, курс якої залежить від кількості хворих та загиблих.

Про це пише Reuters.

Загальна кількість токенів CoronaCoin заснована на чисельності населення Землі. Токени будуть видалятись кожні 48 годин. Їх кількість дорівнює кількості нових жертв вірусу. Токен торгується на двох майданчиках: Saturn Network і ForkDelta і поки не виділяється великою кількістю інвесторів.

Як розповів у коментарі БІЗНЕСу криптоексперт, партнер інвестиційного фонду CryptoArt Андрій Тонколитко, нова монета не має довгостокової перспективи.

"Сам по собі коронавірус за відсотком смертності в сотні, а то і в тисячі разів менше, ніж щорічний рівень смертності через грип. Коронавірус зараз дуже сильно розпіарили. Я вважаю, що загалом криптовалюта більше виграє від цієї паніки".

Біткойни – це онлай гроші, і зараз від короновірусу виграють служби доставки різних товарів додому, зазаначає експерт. "Крипта" не вимагає зустрічей, живого спілкування, чого зараз боїться суспільство. CoronaCoin створилася на хайпі інформаційної паніки, впевнений Тонколитко.

"Монетку створити дуже легко, я можу її розробити за 15-20 хвилин і придумати будь-яку назву, але головне, щоб в ній був якийсь сенс, щоб її хотіли купити-продати. Хлопці просто вчасно зорієнтувалися. Довгострокової перспективи в ній я не бачу, це більш так по фану, взяти участь в грі", – розповідає спеціаліст.

Тому експерт радить не купувати цю монету, в тому числі людям, які думають, як на цьому заробити. Тонколитко пронозує, що через пару місяців про CoronaCoin можуть забути взагалі.

Нагадаємо, в ОЕСР назвали коронавірус найбільшою небезпекою для світового ВВП після кризи 2008-го.