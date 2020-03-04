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Комітет рекомендує Раді прийняти відставку Гончарука

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Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вирішив рекомендувати парламенту прийняти відставку прем'єрміністра Олексія Гончарука.

За таке рішення висловилися 23 члени комітету з 25 присутніх. Загалом у комітеті працюють 28 парламентаріїв.

У засіданні на даний момент оголошено перерву. Далі президент Володимир Зеленський повинен внести до Верховної Ради подання на призначення нового прем'єрміністра, яке комітет розгляне і прийме рішення, чи рекомендувати парламенту схвалити запропоновану Зеленським кандидатуру.

Коли саме комітет продовжить засідання для затвердження подання на нового главу Кабміну його голова Андрій Клочко (фракція "Слуга народу") не сказав. Він пообіцяв повідомити нардепів про це пізніше.

комітет Відставка Гончарука