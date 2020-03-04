В АВМ пропонують стратегію порятунку молочної галузі

Про це заявив голова ради директорів Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський під час ХІІІ Міжнародного молочного конгресу, повідомляє пресслужба АВМ (Асоціації виробників молока).

"Згідно статистичних даних, виробництво молока в Україні складає близько 9 млн тонн, проте такого об’єму немає. Фактично ми маємо не більше 6 млн тонн", - сказав Чагаровський.

Крім того, згідно статистичних даних минулого року, на 3% скоротилася переробка молока.

Голова Спілки молочних підприємств зазначив, що такої низької кількості виробництва, переробки та споживання молока в Україні не було протягом останнього сторіччя. Так, за його словами, у 1991-1995 роках Україна була на шостому місці у світі із виробництва молока.

Чагаровський пропонує створити Національну програму розвитку молочної та молокопереробної галузей.

"Серед основних стратегічних цілей розвитку молочної галузі до 2030 року – внесення змін до маркетингових стратегій через виробництво інноваційних конкурентоспроможних продуктів. Також є необхідність модернізації переробних підприємств для збільшення енергоефективності та підвищення екологічних стандартів та створення центру підготовки фахівців для галузі", - наголосив керівник профільної спілки.

Також він зауважив, що для захисту внутрішнього ринку, зокрема потрібно об’єднати зусилля у боротьбі проти фальсифікатів, ввести дзеркальні квоти на імпорт молочних продуктів. На думку фахівця, щоб зупинити зменшення виробництва молока і збільшення залежності від імпортних молокопродуктів, необхідно докласти виробникам і переробникам спільних зусиль.

"Необхідно укладати річні контракти між виробником і переробником з прогнозованою ціною на сировину шляхом встановлення цінових кордонів… Окрім того, потрібно привести базові показники молочної сировини до європейських норм", - підсумував Чагаровський.

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За даними Держстату, у 2019 році Україна скоротила виробництво молокопродукції на 2,3% ― до 1,98 млн тонн, у порівнянні із 2018 роком. Зокрема, виробництво питного молока зменшилося на 2,9% (до 969,1 тис. тонн), сирів – на 5% (до 193,9 тис. тонн), вершкового масла – на 15% (до 89,3 тис. тонн). Також за минулий скоротилося виробництво сухого знежиреного (на 10,6%, до 33,7 тис. тонн) та згущеного (на 2%, до 34,1 тис. тонн) молока, казеїну (на 27,5%, до 5,3 тис. т) та сироватки (на 14%, до 59,9 тис. тонн). Зросло за 2019 рік виробництво кисломолочних продуктів (на 2,5%, до 415,3 тис. тонн), морозива (на 5,1%, до 156,9 тис. тонн), а також сухого незбираного молока (на 38%, до 17,8 тис. тонн).

У свою чергу, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький під час ХІІІ Міжнародного молочного конгресу зазначив, що уряд планує запустити програму підтримки сімейних та фермерських господарств, які утримують не більше 25 корів, із виплатою по 5 тис. грн на корову.

"Маємо надію, що будуть розвиватись молочні сімейні ферми. Додатково плануємо запустити програму підтримки сімейних та фермерських господарств шляхом виплат по 5 тис. грн на корову, які утримують не більше 25 корів. Також ми б хотіли реалізувати програму підтримки земельним ресурсом молочного тваринництва із розрахунку додатково 2 га на 1 корову", - сказав Висоцький.

За словами заступника міністра, уряд має намір до червня цього року напрацювати програми державної підтримки агросектору, в тому числі і держпідтримки тваринництва, які діятимуть упродовж наступних трьох років.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року в Асоціації виробників молока заявили, що фермери вирізають поголів’я та акумулюють кошти, щоб зберегти земельний банк після запуску ринку землі.

Довідка: АВМ об’єднує 150 молочнотоварних ферм України, які спільно утримують 160 тисяч голів ВРХ, виробляють 20% всього промислового молока та забезпечують при цьому 50% всього екстраґатунку молока, що надходить на переробку.