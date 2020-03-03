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"Київміськбуд" взявся добудовувати ще два комплекси "Укрбуду"

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Холдингова компанія "Київміськбуд" прийняла на баланс ще два об'єкти компанії "Укрбуд Девелопмент".

Про це написав президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що йдеться про ЖК "Харківський" і ЖК "Сонячна рів'єра".

"На сьогоднішній день на них вже повністю відновлені будівельні роботи. За цими об'єктами загалом потрібно доробити фасади, комунікації і виконати загальний благоустрій", - повідомив Кушнір.

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За його словами, найближчим часом в черзі на прийом ще 6 об'єктів. "Черговість прийому об'єктів компанії "Укрбуд" залежить виключно від ступеня готовності документів", - додав він.

Нагадаємо:

 

Ринок нерухомості Укрбуд Київміськбуд