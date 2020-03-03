"Київміськбуд" взявся добудовувати ще два комплекси "Укрбуду"

Холдингова компанія "Київміськбуд" прийняла на баланс ще два об'єкти компанії "Укрбуд Девелопмент".
Про це написав президент ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір на своїй сторінці в Facebook.
Він зазначив, що йдеться про ЖК "Харківський" і ЖК "Сонячна рів'єра".
"На сьогоднішній день на них вже повністю відновлені будівельні роботи. За цими об'єктами загалом потрібно доробити фасади, комунікації і виконати загальний благоустрій", - повідомив Кушнір.
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За його словами, найближчим часом в черзі на прийом ще 6 об'єктів. "Черговість прийому об'єктів компанії "Укрбуд" залежить виключно від ступеня готовності документів", - додав він.
Нагадаємо:
- 13 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що столична компанія "Київміськбуд" добудує всі незавершені об'єкти "Укрбуду".
- До кінця січня 2020 року "Київміськбуд" планував ввести в експлуатацію п'ять житлових комплексів "Укрбуду": "Харківський", "Новомостицька", "Пектораль", "Сонячна Рів'єра" і "Гармонія".