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Ощадбанк видав малому бізнесу 26 млн грн

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Урамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" Ощадбанк видав малому бізнесу доступних кредитів на 26 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

"З моменту старту державної програми підтримки малого бізнесу "Доступні кредити 5-7-9%" Ощадбанк видав кредитів на загальну суму понад 26 млн грн. Їх отримав 41 підприємець зі всіх областей України. ТОП-5 областей, де профінансовано найбільше підприємців: Черкаська, Вінницька, Миколаївська, Полтавська та Донецька", - зазначили у банку.

Наголошується, що 75% кредитних коштів надано фермерським та сільськогосподарським господарствам, 25% - виробникам з різних галузей, оптовим та роздрібним торговцям. Переважна більшість клієнтів отримують кредит на придбання обладнання для нарощування потужностей свого бізнесу.

Невдовзі банк розпочне надання кредитних гарантій підприємцям у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%".

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"Відчуваємо підвищену зацікавленість підприємців з усієї країни. Ощадбанк переформатував бізнес-процеси і готовий видавати понад 250 кредитів щотижня. Для таких темпів у нас є напрацьована експертиза в рамках власної програми "Будуй своє". Банк перейшов на якісно новий рівень доступного кредитування підприємців під 5-7-9%. Тепер м’яч на полі мікро- і малого бізнесу", – прокоментував голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Нагадаємо,.

Кабмін Ощадбанк Доступні кредити 5-7-9%