На приватизацію передали "Артемсіль" і збиткову Державну зернову корпорацію

Так на приватизацію було передано "Державну продовольчо-зернову корпорацію України", йдеться на сайті уряду.

"Це найбільша корпорація - експортер зерна в Україні та найбільший в країні виробник борошна. На папері чомусь збиткова та неефективна. Завдяки приватизації підприємство зможе модернізувати свої потужності, створити нові робочі місця та сплачувати більше податків до державного бюджету України”, - коментує рішенняп рем'єрміністр України Олексій Гончарук.

Також, Кабінет міністрів скасував монополію "Артемсіль" на виробництво солі та передав підриємство на приватизацію. "Підприємство вже раніше отримувало штраф від Антимонопольного комітету обсягом 3,14 млн гривень через маніпуляції з ціною на сіль", - сказав прем’єр.

"Уряд скасував монополію на виробництво солі в Україні. ДП "Артемсіль" приватизують". Підприємство вже раніше отримувало штраф від Антимонопольного комітету обсягом 3,14 млн гривень через маніпуляції з ціною на сіль", - прем’єр.

Також уряд передав на приватизацію завод "Більшовик" (АТ "Перший київський машинобудівний завод") та ДАК "Хліб України".

З метою подальшої приватизації на цих держпідприємствах буде проведено реструктуризацію та підготовку до прозорих аукціонів із залученням приватного інвестора.

Нагадаємо, Фонд держмайна запустив новий сайт приватизації.