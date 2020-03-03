Кабмін спростив погодження документів Держгеокадастром

Кабінет міністрів унеможливлює корупційні ризики у процесі погодження Держгеокадастром документації із землеустрою, зокрема заявки розподілятимуться між експертами за принципом випадковості.
Про це прем'єрміністр Олексій Гончарук написав у своєму каналі Telegram.
"Уряд унеможливлює корупційні ризики у погодженні Держгеокадастром всіх видів документації із землеустрою... Відтепер жодних надуманих відмов чи домовлянь. Усі заявки за принципом випадковості будуть потрапляти до будь-якого кадастрового експерта в країні", – написав Гончарук.
Він додав, що у пілотному режимі цей принцип був застосований щодо погодження проєктів відведення, і тоді кількість негативних висновків різко скоротилася з 40% до 15%.
Нагадаємо, Держгеокадастр відкрив інформацію про переміщення землі.
- 23 жовтня 2019 року Держгеокадастр повідомив почав оприлюднювати висновки про розгляд проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
- 6 листопада 2019 року Окружний адміністративний суд Києва дозволив Держгеокадастру не відкривати дані про землю, хоча за законодавством ця інформація має бути відкритою.