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Кабмін спростив погодження документів Держгеокадастром

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Кабінет міністрів унеможливлює корупційні ризики у процесі погодження Держгеокадастром документації із землеустрою, зокрема заявки розподілятимуться між експертами за принципом випадковості.

Про це прем'єрміністр Олексій Гончарук написав у своєму каналі Telegram.

"Уряд унеможливлює корупційні ризики у погодженні Держгеокадастром всіх видів документації із землеустрою... Відтепер жодних надуманих відмов чи домовлянь. Усі заявки за принципом випадковості будуть потрапляти до будь-якого кадастрового експерта в країні", – написав Гончарук.

Він додав, що у пілотному режимі цей принцип був застосований щодо погодження проєктів відведення, і тоді кількість негативних висновків різко скоротилася з 40% до 15%.

Нагадаємо, Держгеокадастр відкрив інформацію про переміщення землі.

Кабмін Держгеокадатр