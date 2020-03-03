Прогноз погоди скоригував прогноз на врожай

Українська зернова асоціація знизила на поточний маркетинговий рік проноз врожаю зернових та олійних культур через зменшення посівних площ і теплу зиму.

Про це повідомляє пресслужба УЗА, пише БІЗНЕС.

"Українська зернова асоціація прогнозує в 2020/2021 маркетинговому році врожай зернових та олійних культур на рівні 92,6 млн тонн (оцінка валового збору врожаю в 2019/2020 МР – 98,3 млн т), експорт – 55,6 млн т (у 2019/2020 МР – 59,9 млн т)", - йдеться у повідомленні.

У асоціації зауважили, що незначне зниження прогнозу щодо врожаю зернових та олійних у 2020 році не змінює висхідного тренду останніх трьох років, коли Україна збирала врожай понад 90 млн тонн.

"Зниження прогнозу щодо валового збору врожаю зернових та олійних культур на 2020 рік пояснюється зменшенням посівів зернових та олійних культур (майже на 0,5 млн га у порівнянні з минулим роком до – 25 млн га) та теплою погодою цієї зими, яка збільшує ризик пошкодження врожаю зернових грибками та гризунами", - наголосили в УЗА.

При цьому, аналітики асоціації очікують врожай пшениці в 2020/2021 маркетинговому році - 25,8 млн т (в 2019/2020 МР – 28,2 млн. тон), зниження врожаю ячменю до 7,96 млн т (у 2019/2020 МР – 9 млн т) та кукурудзи – до 34,3 млн т (у 2019/2020 МР – 35,2 млн т), а також прогнозується зниження врожаю соняшнику до 14,3 млн т (у 2019/2020 МР – 16,3 млн т) та незначне зменшення врожаю ріпаку – 3,15 млн т (у 2019/2020 МР – 3,31 млн т).

Українська зернова асоціація щомісячно уточнюватиме прогноз збору врожаю та експорту зернових та олійних культур.

Нагадаємо, аграріям рекомендують притримати зернові через ірано-американський конфлікт.

З початку 2018-2019 маркетингового року Україна експортувала 31 млн тонн зернових.