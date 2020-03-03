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"Авто Року – 2020" стала Peugeot 208

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"Car of the year – 2020", за версією жюрі женевського автосалону, стала Peugeot 208, повідомляє Newspress.

 

Модель Peugeot 208 набрала 281 бал з 580 можливих. Але ж і конкуренти у француза були не слабкі: Tesla Model 3(242 бала), Porsche Taycan(222 бала), Renault Clio (211 балiв). 

Peugeot 208 – лiдер в сегменті B, який доступний або з електричним двигуном, або двигуном внутрішнього згорання. Його зовнішній дизайн утілює ДНК марки I-cockpit Peugeot – head-up дiсплей, компактне рульове колесо і сенсорний екран, вводить нововведення з 3d клавiшами, якi є не лише естетичними, але і покращують безпеку руху.

В 2019 роцi трiйка лiдерiв була наступною – Jaguar I-Pace, Alpine A110, Kia Ceed.

Car of the year засновано в 1964. Журi – 60 автожурналістів від 23 європейських країн. Переможець анонсується щороку на Женевському автосалонi.

АвтоРоку Peugeot208