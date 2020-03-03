Наталуха розгромив звіт уряду за півроку (ВІДЕО)

Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха назвав звіт Кабінету міністрів за останні шість місяців абстрактним результатом.

Про це він заявив на засіданні комітету, інформує БІЗНЕС.



"Абстрактні цілі – абстрактний результат", – так він оцінив звіт Кабміну Олексія Гончарука.

Дмитро Наталуха зазначив, що комітет не може дати звіту уряду позитивну оцінку.

Варто зазначити, що це відбулося на тлі чуток про ймовірну відставку Гончарука. У сваою чергу, 2 березня, прем’єрміністр Олексій Гончарук заявив, що наразі жодної заяви про свою відставку не писав.

4 березня відбудеться позачергове засідання Верховної Ради, яка розглядатиме "питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку".

Парламент може замінити очільника уряду та призначити 4 нових міністрів.