Німецький агроконцерн інвестував €879 млн в інновації задля сталого майбутнього

До 2029 року компанія запустить понад 30 ключових продуктів, серед яких насіння сучасних сортів та гібридів, хімічний і біологічний захист сільськогосподарських культур, цифрові інструменти та нові формуляції.

Добре укомплектований с/г портфель із прогнозованим потенціалом пікових продажів понад €7,5 млрд;

Інноваційні рішення, що дозволяють збалансувати продуктивність сільського господарства, захист навколишнього середовища та потреби суспільства;

Фокус на дослідження та розробки для підтримки стратегії BASF у сільському господарстві.

Аби забезпечити баланс між продуктивністю сільського господарства, захистом навколишнього середовища та потребами суспільства, BASF збільшить увагу до інтегрованих рішень для аграріїв. У 2020 році компанія планує продовжувати розвивати напрямок R&D та фінансуватиме його не менше, аніж у попередні роки. У 2019 році BASF інвестував €879 млн у дослідження та нові розробки для розвитку підрозділу Agricultural Solutions. Це становить близько 11% від продажів у цьому сегменті.

«Сільське господарство настільки важливе для нашого життя, що воно впливає на всіх. Ось чому ми повинні вирішувати проблеми навколишнього середовища, клімату та суспільства, які з кожним днем стають все більш актуальними. Наша мета – пошук практичних рішень, які дадуть змогу підвищити врожайність, зробити виробництво культур більш стійким до стресових умов, знизити викиди парникових газів, спричинені діяльністю с/г, та збільшити біорізноманіття», – сказав Вінсент Гро, президент відділу Agricultural Solutions BASF.

Фокус в R&D

Позиція компанії BASF у галузі сталого сільського господарства базується на активному розвитку портфелю науково-дослідних розробок, разом з критерієм сталості, які повністю інтегровані у весь процес.

Збільшення врожайності, стресостійкості та зменшення викидів парникових газів

Для задоволення потреб сільського господарства, інноваційний підрозділ BASF фокусується на нових технологіях та рішеннях для чотирьох стратегічних сегментів:

соя, кукурудза, бавовна;

пшениця, ріпак, соняшник;

рис;

фрукти та овочі.

Інноваційні розробки компанії демонструє потужна лінійка продуктів, до складу якої входить пшениця, ріпак та соняшник – ринок, якого оцінюється приблизно в 12 мільярдів євро. BASF розробляє новітні рішення для кліматично стійкого землеробства: підвищення врожайності культур, виведення посухостійких видів, для яких потрібно менше ресурсів – води та засобів захисту рослин. З їхньою допомогою аграрії зможуть стабільно збільшувати врожаї, однак зменшувати обробку, скорочуючи тим самим викиди парникових газів.

До інноваційних рішень належать:

Насіння та гібриди: гібрид насіння ріпаку InVigor® з інноваційними технологіями, завдяки яким зменшується руйнування стручків та підвищується вологостійкість. Це допомагає зберегти рослини й забезпечити гнучкість рослин, спростивши в такий спосіб збір врожаю.

Також у середині 2020-х компанія виведе на ринок насіння ріпаку під маркою LibertyLink®. Культуру можна буде вирощувати в складних кліматичних умовах і застосовувати нові опції сівозміни з пшеницею у посушливих районах Північної Америки. Там тепловий стрес знижує життєздатність ріпаку і відтак – зменшує врожайність.

Крім того, в середині десятиліття BASF презентує перші гібриди пшениці, які дадуть змогу аграріям Північної Америки та Європи отримувати більші врожаї, стабілізувати виробництво та покращити якість зерна.

Гербіциди: для боротьби з бур’янами компанія розробила дві діючі речовини – Luximo ® та Tirexor ® . З 2020 року це дозволить аграріям викорінювати важкоконтрольовані бур’яни. Це дозволить застосовувати менше препаратів та знизить вуглецевий слід.

та Tirexor . З 2020 року це дозволить аграріям викорінювати важкоконтрольовані бур’яни. Це дозволить застосовувати менше препаратів та знизить вуглецевий слід. Фунгіциди: нещодавно BASF випустив Revysol ® – активний інгредієнт фунгіциду, що пропонує високі показники проти низки важкоконтрольованих збудників хвороб у саду, овочах, винограді та польових культурах. Крім того, нові активні компоненти фунгіциду Pavecto ® , розроблені спільно з Sumitomo Chemical, допоможуть забезпечити аграріям унікальний інструмент для управління стійкістю проти хвороб. BASF класифікував продукцію на основі Pavecto ® та Revysol ® як продукти-”каталізатори” (Accelerator products), які пришвидшують сталий розвиток. Портфоліо рішень з цих препаратів до 2025-го допоможе наростити дохід до €22 млрд.

– активний інгредієнт фунгіциду, що пропонує високі показники проти низки важкоконтрольованих збудників хвороб у саду, овочах, винограді та польових культурах. Крім того, нові активні компоненти фунгіциду Pavecto , розроблені спільно з Sumitomo Chemical, допоможуть забезпечити аграріям унікальний інструмент для управління стійкістю проти хвороб. BASF класифікував продукцію на основі Pavecto та Revysol як продукти-”каталізатори” (Accelerator products), які пришвидшують сталий розвиток. Портфоліо рішень з цих препаратів до 2025-го допоможе наростити дохід до €22 млрд. Інсектициди: для розширення асортименту препаратів боротьби зі шкідниками BASF спільно з Mitsui Chemicals Agro, Inc. розробив нову діючу речовину – Broflanilide. Він вийде на ринок 2020 року. З ним аграрії зможуть захистити культури від низки шкідників, зокрема, колорадського жука.

Діджитал підтримка сучасного агросектору

Цифрові цифрові інструменти BASF під торговою маркою xarvio™ Digital Farming Solutions використовують біля 2,5 млн аграріїв у більше ніж 120 країнах. Вони оптимізують вирощування продуктів у всьому світі та мінімізують негативний вплив на довкілля.

Інноваційний потенціал BASF виходить за межі поля. У межах програми e3® Sustainability Cotton компанія допомагає виробникам бавовни зі США задовольнити попит клієнтів на екологічні матеріали та відстежити весь ланцюг виробництва. Така новація дозволяє громадянам бути впевненими, що придбана ними річ, вироблена з екологічного матеріалу та у відповідальний спосіб. Наразі BASF – єдина компанія, що забезпечує детальну можливість такого моніторингу.

Про підрозділ Agricultural Solutions компанії BASF

Зі швидко зростаючим населенням світ все більше залежить від нашої здатності розвивати і підтримувати стале сільське господарство та здорове навколишнє середовище. Працюючи з фермерами, фахівцями з питань сільського господарства, експертами з боротьби зі шкідниками та іншими об'єктами, ми повинні допомогти зробити це можливим. Ось чому ми інвестуємо в потужний науково-дослідницький і великий портфель, який включає насіння і його особливості, хімічний і біологічний захист сільськогосподарських культур, управління ґрунтом, здоров'я рослин, боротьбу зі шкідниками та цифрове сільське господарство. За допомогою експертних груп в лабораторіях, на полях, в офісах і на виробництвах ми об'єднуємо інноваційне мислення і практичні дії, щоб створювати ідеї реального світу, які працюють для фермерів, суспільства і планети. У 2019 році обсяг продажів нашого підрозділу склав 7,8 млрд євро. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте https://www.agro.basf.ua/uk/ або сторінку в соціальній мережі.

Про концерн BASF

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього. Ми поєднуємо економічний успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 117 000 співробітників BASF роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі та практично в кожній країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 6 основних сегментів: хімікати, матеріали, промислові рішення, технології для обробки поверхонь, харчування та догляд, рішення для сільського господарства. У 2019 році обсяг продажів концерну становив 59 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондовій біржі у Франкфурті (BAS), а також у вигляді американської депозитарної розписки (BASFY) в США. З докладнішою інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті за адресою www.basf.com.