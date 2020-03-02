Куди рухається та чи має шанси…

Марія Махновець

Новий генплан Києва: що треба доопрацювати

Олександр Насіковський

Імпульс розвитку ринку нерухомості надасть аsset…

Вадим Непосєдов

Чи варто інвестувати в апартаменти: "за"…

Вікторія Берещак

Чому Україна неконкурентна на світових ринках…

Вадим Одаренко

Птахівнича галузь здатна працювати без державних…

Євген Сігал

Єврокомісія пропонує податкову оптимізацію 

Олена Хотенко

Проблемні площини реновації старого житла

Юрій Гаврилечко

Дилер майбутнього! А як бути сьогоднi…

Олег Диващук

03
Вт., бер.
13 Нові матеріали

Німецький агроконцерн інвестував €879 млн в інновації задля сталого майбутнього

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Компанія BASF оголосила про збільшення прогнозованого потенціалу продажів інноваційного портфелю сільськогосподарських рішень на більше ніж €7,5 млрд.

До 2029 року компанія запустить понад 30 ключових продуктів, серед яких насіння сучасних сортів та гібридів, хімічний і біологічний захист сільськогосподарських культур, цифрові інструменти та нові формуляції.

  • Добре укомплектований с/г портфель із прогнозованим потенціалом пікових продажів понад €7,5 млрд;
  • Інноваційні рішення, що дозволяють збалансувати продуктивність сільського господарства, захист навколишнього середовища та потреби суспільства;
  • Фокус на дослідження та розробки для підтримки стратегії BASF у сільському господарстві.

Аби забезпечити баланс між продуктивністю сільського господарства, захистом навколишнього середовища та потребами суспільства, BASF збільшить увагу до інтегрованих рішень для аграріїв. У 2020 році компанія планує продовжувати розвивати напрямок R&D та фінансуватиме його не менше, аніж у попередні роки. У 2019 році BASF інвестував €879 млн у дослідження та нові розробки для розвитку підрозділу Agricultural Solutions. Це становить близько 11% від продажів у цьому сегменті.

«Сільське господарство настільки важливе для нашого життя, що воно впливає на всіх. Ось чому ми повинні вирішувати проблеми навколишнього середовища, клімату та суспільства, які з кожним днем стають все більш актуальними. Наша мета – пошук практичних рішень, які дадуть змогу підвищити врожайність, зробити виробництво культур більш стійким до стресових умов, знизити викиди парникових газів, спричинені діяльністю с/г, та збільшити біорізноманіття», – сказав Вінсент Гро, президент відділу Agricultural Solutions BASF. 

Фокус в R&D

Позиція компанії BASF у галузі сталого сільського господарства базується на активному розвитку портфелю науково-дослідних розробок, разом з критерієм сталості, які повністю інтегровані у весь процес.

Збільшення врожайності, стресостійкості та зменшення викидів парникових газів

Для задоволення потреб сільського господарства, інноваційний підрозділ BASF фокусується на нових технологіях та рішеннях для чотирьох стратегічних сегментів:

  • соя, кукурудза, бавовна;
  • пшениця, ріпак, соняшник;
  • рис;
  • фрукти та овочі.

Інноваційні розробки компанії демонструє потужна лінійка продуктів, до складу якої входить пшениця, ріпак та соняшник – ринок, якого оцінюється приблизно в 12 мільярдів євро.  BASF розробляє новітні рішення для кліматично стійкого землеробства: підвищення врожайності культур, виведення посухостійких видів, для яких потрібно менше ресурсів – води та засобів захисту рослин. З їхньою допомогою аграрії зможуть стабільно збільшувати врожаї, однак зменшувати обробку, скорочуючи тим самим викиди парникових газів.

До інноваційних рішень належать:

  • Насіння та гібриди: гібрид насіння ріпаку InVigor® з інноваційними технологіями, завдяки яким зменшується руйнування стручків та підвищується вологостійкість. Це допомагає зберегти рослини й забезпечити гнучкість рослин, спростивши в такий спосіб збір врожаю.

Також у середині 2020-х компанія виведе на ринок насіння ріпаку під маркою LibertyLink®. Культуру можна буде вирощувати в складних кліматичних умовах і застосовувати нові опції сівозміни з пшеницею у посушливих районах Північної Америки. Там тепловий стрес знижує життєздатність ріпаку і відтак – зменшує врожайність.

Крім того, в середині десятиліття BASF презентує перші гібриди пшениці, які дадуть змогу аграріям Північної Америки та Європи отримувати більші врожаї, стабілізувати виробництво та покращити якість зерна.

  • Гербіциди: для боротьби з бур’янами компанія розробила дві діючі речовини – Luximo® та Tirexor®. З 2020 року це дозволить аграріям викорінювати важкоконтрольовані бур’яни. Це дозволить застосовувати менше препаратів та знизить вуглецевий слід.
  • Фунгіциди: нещодавно BASF випустив Revysol® – активний інгредієнт фунгіциду, що пропонує високі показники проти низки важкоконтрольованих збудників хвороб у саду, овочах, винограді та польових культурах. Крім того, нові активні компоненти фунгіциду Pavecto®, розроблені спільно з Sumitomo Chemical, допоможуть забезпечити аграріям унікальний інструмент для управління стійкістю проти хвороб. BASF класифікував продукцію на основі Pavecto® та Revysol® як продукти-”каталізатори” (Accelerator products), які пришвидшують сталий розвиток. Портфоліо рішень з цих препаратів до 2025-го допоможе наростити дохід до €22 млрд.
  • Інсектициди: для розширення асортименту препаратів боротьби зі шкідниками BASF спільно з Mitsui Chemicals Agro, Inc. розробив нову діючу речовину – Broflanilide. Він вийде на ринок 2020 року. З ним аграрії зможуть захистити культури від низки шкідників, зокрема, колорадського жука.

 

Діджитал підтримка сучасного агросектору

Цифрові цифрові інструменти BASF під торговою маркою xarvio Digital Farming Solutions використовують біля 2,5 млн аграріїв у більше ніж 120 країнах. Вони оптимізують вирощування продуктів у всьому світі та мінімізують негативний вплив на довкілля.

Інноваційний потенціал BASF виходить за межі поля. У межах програми e3® Sustainability Cotton компанія допомагає виробникам бавовни зі США задовольнити попит клієнтів на екологічні матеріали та відстежити весь ланцюг виробництва. Така новація дозволяє громадянам бути впевненими, що придбана ними річ, вироблена з екологічного матеріалу та у відповідальний спосіб. Наразі BASF – єдина компанія, що забезпечує детальну можливість такого моніторингу.

Про підрозділ Agricultural Solutions компанії BASF

Зі швидко зростаючим населенням світ все більше залежить від нашої здатності розвивати і підтримувати стале сільське господарство та здорове навколишнє середовище. Працюючи з фермерами, фахівцями з питань сільського господарства, експертами з боротьби зі шкідниками та іншими об'єктами, ми повинні допомогти зробити це можливим. Ось чому ми інвестуємо в потужний науково-дослідницький і великий портфель, який включає насіння і його особливості, хімічний і біологічний захист сільськогосподарських культур, управління ґрунтом, здоров'я рослин, боротьбу зі шкідниками та цифрове сільське господарство. За допомогою експертних груп в лабораторіях, на полях, в офісах і на виробництвах ми об'єднуємо інноваційне мислення і практичні дії, щоб створювати ідеї реального світу, які працюють для фермерів, суспільства і планети. У 2019 році обсяг продажів нашого підрозділу склав 7,8 млрд євро. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте https://www.agro.basf.ua/uk/ або сторінку в соціальній мережі.

Про концерн BASF

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього. Ми поєднуємо економічний успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 117 000 співробітників BASF роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в кожному секторі та практично в кожній країні світу. Наш продуктовий портфель складається з 6 основних сегментів: хімікати, матеріали, промислові рішення, технології для обробки поверхонь, харчування та догляд, рішення для сільського господарства. У 2019 році обсяг продажів концерну становив 59 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондовій біржі у Франкфурті (BAS), а також у вигляді американської депозитарної розписки (BASFY) в США. З докладнішою інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті за адресою www.basf.com.  

BASF