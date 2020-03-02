В ОЕСР назвали коронавірус найбільшою небезпекою для світового ВВП після кризи 2008-го

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) погіршила прогноз зростання світового ВВП на 2020 рік, через коронавірус.

Про це повідомляється на сайті організації, передає БІЗНЕС.

"Обмеження щодо переміщення людей, товарів та послуг та стримувальні заходи, такі як закриття фабрик, різко скоротили виробничий та внутрішній попит у Китаї. Зростає вплив вірусу на решту світу через обмеження ділових поїздок та туризму, ланцюгів поставок, товарів тощо", – наголосили в ОЕСР.

Зазначається, що коронавірус для світової економіки становить найбільшу небезпеку після фінансової кризи 2008 року. Стрімке поширення вірусу викликає занепокоєння щодо ризиків більш широких заборон на пересування людей, товарів та послуг, що знизить довіру бізнесу та споживачів й уповільнить виробництво.

За одним із сценаріїв, що містяться у прогнозі ОЕСР, якщо коронавірус поширюватиметься за "принципом доміно", це призведе до скорочення світового економічного зростання до 1,5%. У прогнозі економічного зростання КНР стоїть позначка нижче 5% після зростання ВВП цієї країни на 6,1% 2019 року.

Нагадаємо, фондові біржі США обвалюються через коронавірус.

Також повідомлялося, що в Україні за два тижні буде готовий план протидії можливого впливу коронавірусу на економіку при трьох різних сценаріях, залежно від рівня складності такого впливу.