Антимонопольний комітет завів справу проти "Нафтогазу"

Про це повідомляє пресслужба АМКУ, інформує БІЗНЕС.

"Антимонопольний комітет України розпочав розгляд справи за ознаками вчинення приватним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" порушення Закону України "Про захист економічної конкуренції" у вигляді зловживання монопольним становищем на ринках природного газу шляхом встановлення, починаючи з 1 листопада 2018 року, цін на природний газ на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції", - йдеться у повідомленні.

В АМКУ наголошують, що "Нафтогаз" встановлював для промислових споживачів ціни, які є вищими за ті, що склалися в умовах конкуренції, зокрема, за результатами електронних біржових торгів на Українській енергетичній біржі та на європейських хабах (Natural Gas Market, NCG - ринок натурального газу) за умовами доставки газу до кордону України.

У комітеті зазначають, що це свідчить про те, що з 1 листопада 2018 року "Нафтогаз" встановлював ціни на природний газ для населення на рівні, який неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринках природного газу.

В АМКУ нагадують, що, згідно з положенням Кабміну про Покладання спеціальних обов'язків, саме Нафтогаз продає природний газ постачальникам для потреб населення. При цьому компанія встановлює на цьому сегменті ринку ціни, які базуються на ціні для промисловості, запропонованій цією ж компанією.

У "Нафтогазі" зазначають, що станом на зараз компанія не отримувала жодних офіційних повідомлень.

"Нагадаємо, що ціни на газ для населення визначалися в цей період безпосередньо Кабінетом міністрів , а не нами.. Однак жоден покупець газу в Україні не має зобов‘язання купувати газ у Нафтогазу на цих умовах.На українському ринку газу існують сотні інших постачальників газу - з числа як імпортерів, так і приватних видобувників", - пояснює пресслужба НАК.