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Зеленський скликає позачергове засідання Ради через земельний закон

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Президент України Володимир Зеленський скликає позачергове засідання парламенту у середу, 4 березня, через блокування розгляду земельного законопроєкту № 2178-10.

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук, інформує БІЗНЕС із посиланням на Агрополіт.

"Президент України ініціював позачергове засідання Верховної Ради. Причина цьому одна – оскільки Верховна Рада фактично заблокована розглядом закону про ринок землі, але треба приймати нагальні рішення. В тому числі здійснювати парламентський контроль. Жодних перетягувань повноважень немає. Президент реалізував єдине процедурне і процесуальне повноваження оголосити про скликання позачергового засідання. І визначив той порядок питань, які він би хотів розглянути", – сказав Стефанчук.

Нагадаємо,станом на 20 лютого, Верховна Рада розглянула більше ніж тисячі поправок до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10)", що становить 25% від загальної кількості. 

Володимир Зеленський земельна реформа