Зеленський скликає позачергове засідання Ради через земельний закон

Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук, інформує БІЗНЕС із посиланням на Агрополіт.

"Президент України ініціював позачергове засідання Верховної Ради. Причина цьому одна – оскільки Верховна Рада фактично заблокована розглядом закону про ринок землі, але треба приймати нагальні рішення. В тому числі здійснювати парламентський контроль. Жодних перетягувань повноважень немає. Президент реалізував єдине процедурне і процесуальне повноваження оголосити про скликання позачергового засідання. І визначив той порядок питань, які він би хотів розглянути", – сказав Стефанчук.

Нагадаємо,станом на 20 лютого, Верховна Рада розглянула більше ніж тисячі поправок до законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10)", що становить 25% від загальної кількості.