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Серед українців зріс попит на нові легкові авто

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У лютому 2020 року в Україні було поставлено на облік майже 7 тис. нових легкових автомобілів.

У порівнянні з лютим 2019 року ринок нових авто зріс на 21%, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Укравтопром.

Зазначається, що найпопулярнішою маркою місяця стала Renault з показником 1223 реалізованих і зареєстрованих автомобілів. Попит на машини цієї марки на українському ринку в лютому збільшився майже на 68% (рік до року).

На другому місці  опинилася Toyota з результатом 1089 авто, лютневий результат японська марка збільшила майже на 52%.

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Третє місце займає Kia, 479 автомобіля, або на 20% менше ніж роком раніше.

Skoda — на четвертій позиції з 368 автомобілями (+4% до лютого 2019 року). У Nissan — 361 реєстрація, на 9% менше, ніж роком раніше.

Бестселером місяця став кросовер Toyota RAV4, цю модель вибрали 482 покупця.

Нагадаємо, у 2019 році продаж нових комерційних автомобілів в Україні скоротився на 3% і становив в порівнянні з 2018 роком 12,4 тисячі.

легкові автомобілі Укравтопром нові авто